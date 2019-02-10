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    «Торонто» или «Монреаль» — кто победит в канадском дерби?

    «Монреаль» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 февраля 2019 года

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Монреаль Канадиенс
    Прогноз на «Монреаль» — «Торонто»
    Никита Зайцев, «Торонто»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 2019 года «Монреаль Канадиенс» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Торонто».
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    «Монреаль»

    В прошлом матче «Монреаль» дома разбил «Виннипег» (5:2), выиграв в третий раз подряд, и в восьмой в последних десяти матчах. В итоге «Канадиенс» поднялись уже на третье место в Атлантическом дивизионе, лишь на одно очко отставая от «Торонто» и на два опережая «Бостон».

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    «Монреаль» буквально сокрушил соперника, нанеся по его воротам 53 броска. Фееричный поединок удался топ-нападающим Филипу Дано и Джонатану Друэну — первый забросил шайбу и отдал три передачи, второй оформил дубль и отдал два асиста. Их партнер по тройке Брэндан Галлахер сделал два ассиста. Гол+пас также на счету топ-защитника Ши Вебера, отличился голом форвард Йеспери Котканиеми .

    В целом, в равных составах «Монреаль» выглядит очень прилично — входит в десятку лучших команд НХЛ по игре в обороне, показывает средние результаты по игре в атаке. Но зато спецбригады одни из худших в НХЛ.

    «Торонто»

    В прошлой игре «Торонто» дома обыграл «Оттаву» (5:4) — эта победа стала третьей подряд для «Лифс» и четвертой в последних пяти матчах, причем во всех пяти команда набирала очки. «Торонто» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, опережая на одно очко «Монреаль», но на 13 отставая от «Тампы».

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    По шайбе и передаче оформили нападающие Джон Таварес и Зак Хайман, по голу провели Остон Мэттьюс, Андреас Йонссон и защитник Морган Райлли, две передачи на счету Митча Марнера. Как видим, результат сделали ключевые исполнители. Российский защитник Никита Зайцев очков не набирал, Игорь Ожиганов в поединке не участвовал.

    Сила «Торонто» в его нападении — в среднем за игру «Лифс» забрасывают 3,59 шайб — это 4-й лучший показатель в НХЛ. Но и оборона входит в число сильнейших в НХЛ. Лишь спецбригады на среднем уровне.

    Прогноз

    Первая встреча соперников завершилась непростой победой «Торонто» в овертайме (3:2). Обе команды играют в последнее время результативно и набрали хороший ход, а это значит, что на первый план выйдет дисциплина и надежность — прогноз на тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,65. 0

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    Прогноз на «Монреаль» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 2019 года «Монреаль Канадиенс» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:00 мск.
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