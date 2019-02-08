«Чикаго» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля 2019 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Ванкувер Кэнакс». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Ванкувер».

«Чикаго»

В прошлой игре «Чикаго» на выезде разбил «Эдмонтон» (6:2), одержав пятую победу подряд. Но «Блэкхокс» по-прежнему последние в Центральном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.

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В игре с «Ойлерз» очки набрали 13 игроков, включая российского нападающего Артема Анисимова (одна передача). По голу и передаче записали себе в актив лидеры атаки Доминик Кахун и Патрик Кейн, по шайбе забросили Дилан Строме, Дрейк Кажжьюла, Джон Хэйден и защитник Эрик Густафссон, топ-форварды Джонатан Тэйвз и Брэндон Саад отдали по две передачи.

«Чикаго» играет на контрастах — обладая атакой, входящей в топ-10, и забрасывающей в среднем 3,18 шайб за матч, «Блэкхокс» одновременно страдают от дырявой обороны — в среднем 3,65 пропущенных шайб за игру — второй худший результат в НХЛ.

«Ванкувер»

В прошлой игре «Ванкувер» на выезде в упорной борьбе уступил «Вашингтону» (2:3), проиграв третий из последних четырех матчей. Но в целом «Кэнакс» подтянулись за последний месяц, взяли четыре победы в последних восьми играх. «Ванкувер» идет в зоне плей-офф Запада, занимая 4-е место в Тихоокеанском дивизионе.

По шайбе забросили ключевые нападающие Маркус Гранлуд и Элиас Петтерссон, россиянин Николай Голдобин очков не набирал. Травмирован топ-защитник Александр Эдлер. Среди других важных исполнителей — вратарь Якоб Маркстрм, защитник Бен Хаттон, нападающие Брок Бозер и Бо Хорват.

У «Ванкувера» не ни явных сильных, ни явных слабых мест — по всем показателям «Кэнакс» занимают места примерно в середине. Но в последних играх можно отметить тенденцию к более оборонительной игре команды.

Прогноз

В первой встрече в сезоне «Ванкувер» дома разобрался с «Чикаго» (4:2), и хотя «Блэкхокс» идут на внушительной серии побед, шестой подряд матч выиграть будет непросто, тем более у такого вязкого соперника как «Ванкувер». Прогноз на победу «Кэнакс» в матче с коэффициентом 2,11. 0