ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар Наследник Месси и Роналду: Реализовал ли Неймар свой потенциал? Юрген КлоппЦифры против. «Ливерпуль» может ждать провал «Вашингтон» — «Ванкувер»НХЛ. Рекордное очко Овечкина, голы Ковальчука, Свечникова и Зыкова, 27 сэйвов Бобровского
  • 22:14
    • Месси не попал в стартовый состав «Барсы» на матч с «Реалом»
  • 20:45
    • Вихлянцева принесла России первое очко в матче Кубка Федерации с Польшей
  • 18:57
    • «Спартак» разошелся миром с «Актобе»
  • 18:25
    • «Реал» готов продать Иско ради трансфера Азара
  • 15:58
    • Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
  • 15:12
    • «Адмирал» добыл четвертую победу подряд
  • 13:27
    • Головин признан лучшим игроком тура Лиги 1
    Все новости спорта

    У «Ванкувера» есть все шансы прервать серию побед «Чикаго»

    «Чикаго» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2019 года

    НХЛ Ванкувер Кэнакс Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз на «Чикаго» — «Ванкувер»
    Николай Голдобин, «Ванкувер»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля 2019 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Ванкувер Кэнакс». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Ванкувер».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Чикаго»

    В прошлой игре «Чикаго» на выезде разбил «Эдмонтон» (6:2), одержав пятую победу подряд. Но «Блэкхокс» по-прежнему последние в Центральном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.

    Все прогнозы на НХЛ

    В игре с «Ойлерз» очки набрали 13 игроков, включая российского нападающего Артема Анисимова (одна передача). По голу и передаче записали себе в актив лидеры атаки Доминик Кахун и Патрик Кейн, по шайбе забросили Дилан Строме, Дрейк Кажжьюла, Джон Хэйден и защитник Эрик Густафссон, топ-форварды Джонатан Тэйвз и Брэндон Саад отдали по две передачи.

    «Чикаго» играет на контрастах — обладая атакой, входящей в топ-10, и забрасывающей в среднем 3,18 шайб за матч, «Блэкхокс» одновременно страдают от дырявой обороны — в среднем 3,65 пропущенных шайб за игру — второй худший результат в НХЛ.

    «Ванкувер»

    В прошлой игре «Ванкувер» на выезде в упорной борьбе уступил «Вашингтону» (2:3), проиграв третий из последних четырех матчей. Но в целом «Кэнакс» подтянулись за последний месяц, взяли четыре победы в последних восьми играх. «Ванкувер» идет в зоне плей-офф Запада, занимая 4-е место в Тихоокеанском дивизионе.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    По шайбе забросили ключевые нападающие Маркус Гранлуд и Элиас Петтерссон, россиянин Николай Голдобин очков не набирал. Травмирован топ-защитник Александр Эдлер. Среди других важных исполнителей — вратарь Якоб Маркстрм, защитник Бен Хаттон, нападающие Брок Бозер и Бо Хорват.

    У «Ванкувера» не ни явных сильных, ни явных слабых мест — по всем показателям «Кэнакс» занимают места примерно в середине. Но в последних играх можно отметить тенденцию к более оборонительной игре команды.

    Прогноз

    В первой встрече в сезоне «Ванкувер» дома разобрался с «Чикаго» (4:2), и хотя «Блэкхокс» идут на внушительной серии побед, шестой подряд матч выиграть будет непросто, тем более у такого вязкого соперника как «Ванкувер». Прогноз на победу «Кэнакс» в матче с коэффициентом 2,11. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Сегодня в 22:45
    •  3.38
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шальке — Фортуна
  • Сегодня в 22:45
    •  4.60
  • Прогноз на матч Шальке — Фортуна
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Брайтон
  • Сегодня в 23:05
    •  1.63
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Завтра в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Завтра в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Завтра в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Эмполи
  • Завтра в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бетис — Валенсия
  • Завтра в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Генгам — Лион
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Флорида — Питтсбург
  • Послезавтра в 03:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Серхио Агуэро стал героем матча с «Арсеналом»
  • Агуэро — главная надежда «Ман Сити» в борьбе за титул
    • 18:58 04/02/2019     Маурицио Сарри
  • Сам себе не помощник. Сарри подводит себя под увольнение
    • 14:39 01/02/2019     Тиаго Силва — один из тех, кто провалил матч в ПСЖ
  • Повсеместные проблемы ПСЖ вдохновляют «МЮ»
    • 19:21 04/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Чикаго» — «Ванкувер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля 2019 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Ванкувер Кэнакс». Начало матча — 04:30 мск.
    Тоже интересно
    До конца сезона осталось 13 матчей Футбол Характер «Тоттенхэма», опыт «МанСити» и голод «Ливерпуля»Чья возьмет в борьбе за чемпионство АПЛ? 05:410
  • 11:37
    • Из-за сильных морозов в Канаде гонки этапов КМ по биатлону будут укороченными
  • 22:22
    • «Локомотив-Кубань» обыграл «Скайлайнерс» в матче Еврокубка
  • 22:03
    • «Оренбург» проиграл белорусскому «Шахтеру»
    Поль Погба обрел второе дыхание после прихода норвежского тренера Футбол Три игрока «МЮ», которых преобразил СульшерРассказывает об игроках, чьи карьеры развернулись в лучшую сторону после прихода норвежца в «МЮ» Вчера в 21:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» догонит «Ливерпуль»
  • 3.38
    •
  • 21:54
    • Российские теннисистки одолели Польшу в матче Кубка Федерации
  • 21:31
    • УНИКС обыграл «Андорру» в Кубке Европы
  • 21:08
    • «Краснодар» одержал победу над «Локомотивом»
    Мохамед Салах Футбол Проблем все больше. «Ливерпуль» теряет контрольЛидер АПЛ в минувшем туре сыграл вничью с «Вест Хэмом» Вчера в 17:550
  • 20:57
    • ЦСКА разгромил норвежский «Одд»
  • 18:39
    • Рашфорд хотел покинуть «МЮ» при Моуринью
  • 18:11
    • «Анжи» разгромил ставропольское «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие