«Барыс» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 2 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 февраля 2019 года казахстанский «Барыс» примет финский «Йокерит». Начало матча — 14:00 мск. Прогноз на «Барыс» — «Йокерит».

«Барыс»

В прошлой игре «Барыс» дома дал бой СКА, но за очки зацепиться не сумел (2:3) — это второе поражение казахстанцев подряд и третье в последних четырех матчах. «Барыс» по-прежнему третий на Востоке и второй в дивизионе, деля очки с «Авангардом» при трех играх в запасе.

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Слабовато сыграл вратарь Хенрик Карлссон, пропустив три шайбы с 20 бросков. По шайбе забросили топ-игроки — защитник Даррен Диц и нападающий Андре Петтерссон. Среди лидеров выделим также защитника Кэвина Даллмэна, нападающих Патриса Кормье, Кертиса Волка, Никиту Михайлиса, Романа Старченко и Брэндона Боченски.

«Барыс» делает ставку на атаку, забрасывая в среднем более трех шайб за игру (3-е место в КХЛ), и реализуя 24,7% большинства (4-е). Но оборона заметно слабее, и не входит даже в топ-10.

«Йокерит»

В прошлом матче «Йокерит» на выезде не без проблем, но дожал «Сибирь» (4:3 ОТ), выиграв третий матч подряд после серии неудачных поединков. В итоге финны, занимающие 4-е место на Западе, сократили отставание от «Локомотива» до трех очков, а «Динамо Москва» опережают на девять.

Отличный матч выдал один из топ-форвардов Брайан О’Нейлл, отдавший три результативные передачи. Гол+пас (включая победную шайбу в овертайме) на счету ведущего защитника Сами Леписто, по шайбе забросили топ-защитник Алекс Грант и два ключевых форварда — Йессе Йоэнсуу и Джефф Плат. Среди лидеров выделим также форвардов Сакари Маннинена и Стива Мозеса.

«Йокерит» вторая по результативности команда КХЛ после СКА (в среднем 3,2 заброшенные шайбы за матч). Но оборона у финнов заметно слабее, и нестабильные вратари.

Прогноз

В первой встрече сезона «Барыс» на выезде обыграл финнов в серии буллитов (2:1). Сейчас букмекеры оценивают шансы команд как примерно равные, и оба соперника сейчас на ходу, так что рискнем с прогнозом на вторую ничью в основное время с коэффициентом 4,24. 0