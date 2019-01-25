«Йокерит» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 25 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 25 января 2019 года финский «Йокерит» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Торпедо».

«Йокерит»

В прошлом матче «Йокерит» дома проиграл «Ак Барсу» (2:3) — это второе поражение финнов подряд и третье в последних четырех матчах. «Йокерит» занимает 4-е место на Западе, опережая на семь очков «Спартак», и на три отставая от «Локомотива».

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Три шайбы с 17 бросков пропустил вратарь Райан Запольски, что не назовешь хорошим показателем. По голу на счету лидеров атаки Никласа Йенсена и Пекки Йормакки. Среди ключевых игроков также защитники Алекс Грант, Сами Леписто, нападающие Сакари Маннинен, Йессе Йоэнсуу, Стив Мозес, Джон Норман, Брайан О’Нейлл.

«Йокерит» обладает второй лучшей атакой в КХЛ после СКА, забрасывая в среднем 3,16 шайб за игру, и реализует 23,1% большинства (7-й показатель). Но игра в обороне не эталонная и не входит даже в топ-10.

«Торпедо»

В прошлом поединке «Торпедо» на выезде разгромило «Витязь» (6:0), прервав серию из трех поражений подряд и выиграв во второй раз в последних восьми матчах. «Торпедо» занимает 7-е место на Востоке, опережая на четыре очка «Трактор» и на девять отставая от «Салавата».

Отлично сыграли новобранец команды вратарь Барри Браст, отразив все 40 бросков в створ (первый шатаут), и ударная тройка «Витязя» — Михаил Варнаков набрал 4 (2+2) очка, Эндрю Кэлоф 3 (2+1), Энди Миэл отдал две передачи. Гол+пас записали себе в актив нападающий Кирилл Ураков и защитник Илья Назаревич.

У «Торпедо» 7-я лучшая атака в КХЛ, что весьма неплохо для команды такого уровня (в среднем почти три заброшенные шайбы за игру), но вторая худшая в Лиге оборона перечеркивает все достижения атаки — в среднем более трех пропущенных шайб за матч.

Прогноз

Букмекеры считают явным фаворитом «Йокерит», но мы бы не стали спешить с выводами, учитывая кризис финнов. Можно попробовать рискнуть с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 5,70. 0