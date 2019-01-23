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    «Витязь» продлит серию неудач «Торпедо»

    «Витязь» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 23 января 2019 года

    КХЛ Витязь Торпедо
    Прогноз на «Витязь» — «Торпедо»
    Команда «Витязь»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 23 января 2019 года подольский «Витязь» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Торпедо».
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    «Витязь»

    В прошлом поединке «Витязь» на выезде дожал «Нефтехимик» (2:1) — это вторая победа команды подряд и пятая в последних шести матчах. «Витязь» занимает 7-е место на Западе, опережая на одно очко «Сочи» и на пять отставая от «Спартака», но москвичи сыграли на две игры больше.

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    Хороший матч удался вратарю Йони Ортио, который отразил 23 из 24 бросков. По шайбе забросили нападающие Алексей Макеев и Михал Ржепик. Среди ключевых игроков выделим также защитника Войцеха Мозика, нападающих Мииро Аалтонена, Борну Рендулича, Александра Семина и Артура Швеца-Рогового.

    По большинству статистических показателей «Витязь» демонстрирует средние результаты. Лишь с игрой в обороне и реализацией большинства ситуация чуть получше (12-е места в КХЛ), но при этом у подмосковного клуба слабое меньшинство (19-е в Лиге).

    «Торпедо»

    В прошлом матче «Торпедо» на выезде было разбито «Спартаком» (1:6), проиграв в третий раз подряд и в шестой в последних семи играх. Нижегородцы явно в кризисе, но по-прежнему занимают 7-е место на Востоке, опережая на два очка «Трактор» и уже на девять отставая от «Салавата Юлаева».

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    Вернулся после травмы основной вратарь Станислав Галимов, но был заменен сразу после первой пропущенной шайбы, и дальше нижегородцы поплыли. Единственную шайбу забросил ключевой форвард Эндрю Кэлоф, среди лидеров также отметим защитников Филипа Хольма, Мэта Боди и Дениса Баранцева, нападающих Энди Миэла, Дениса Паршина, Дамира Жафьярова.

    У «Торпедо» одно из лучших нападений в КХЛ — в среднем 2,84 заброшенные шайбы за игру и 7-й показатель. Но зато предпоследняя оборона — в среднем 3,16 пропущенных шайб за матч (хуже только «Слован»). Спецбригады на среднем уровне.

    Прогноз

    В первом встрече в сезоне «Торпедо» дома разобрался с «Витязем» (4:1), но сейчас все говорит в пользу подольского клуба — прогноз на победу «Витязя» в матче с коэффициентом 1,80. 0

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    Прогноз на «Витязь» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 23 января 2019 года подольский «Витязь» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 19:30 мск.
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