«Автомобилист» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 января 2019 года екатеринбургский «Автомобилист» примет челябинский «Трактор». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Трактор».

«Автомобилист»

В прошлом поединке «Автомобилист» на выезде уступил ЦСКА (0:3), прервав серию из двух побед. Но в целом в пяти последних играх екатеринбуржцы проиграли трижды. С другой стороны, «Авто» продолжает уверенно лидировать на Востоке, опережая на восемь очков «Авангард».

Все прогнозы на хоккей

Выделять в игре против ЦСКА некого, но отдельно скажем, что «Автомобилист» нанес лишь 13 бросков в створ ворот москвичей — это камень в огород сильной по именам линии нападения. Среди лидеров отметим вратаря Якуба Коваржа, защитника Ивана Вишневского, нападающих Найджела Доуса, Стефана Да Косту, Анатолия Голышева, Фрэнсиса Паре и Дэна Секстона.

«Автомобилист» — сильнейшая команда КХЛ по реализации численного преимущества (28,7%). По заброшенным/пропущенным шайбам команда также среди лидеров и входит в топ-4, но есть проблемы с игрой в меньшинстве — 81,8% надежности и 11-й показатель.

«Трактор»

В прошлом поединке «Трактор» дома обыграл «Торпедо» (3:2), одержав третью победу подряд и четвертую в последних пяти матчах. Челябинцы занимают 8-е место на Востоке, сократив отставание от «Торпедо» до двух очков и оторвавшись от «Кунь Луня» на восемь.

Героем поединка стал молодой форвард Марсель Шолохов, оформивший дубль. Еще одна шайба на счету одного из лидеров нападения Йонаса Энлунда. Среди ключевых исполнителей выделим вратаря Василия Демченко, защитника Ника Бэйлена, нападающих Пола Щехуру, Виталия Кравцова, Райана Стоа и травмированного Игоря Полыгалова.

«Трактор» в большей мере делает акцент на оборону и вратарей, и особенно сильно это выражается в надежной игре в меньшинстве — 85,7% и 7-й показатель. Зато по игре в атаке хуже челябинцев только «Слован» (в среднем лишь 1,78 заброшенных шайб за игру).

Прогноз

Соперники сыграли друг с другом уже три матча в сезоне, и все три раза победу одержал «Автомобилист» (4:1, 3:2 и 2:0). Букмекеры почти на 100% уверены и в четвертой подряд победе лидера Востока, но можно присмотреться к прогнозу на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,87. 0