Россия U20 — США U20. Прогноз на полуфинал Молодежного чемпионата мира 5 января 2019 года

В рамках полуфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею 5 января 2019 года сборная России сыграет со сборной США. Начало матча — 00:00 мск. Прогноз на Россия U20 — США U20.

Россия

В матче четвертьфинала МЧМ сборная России не испытала проблем со Словакией (8:3), одержав свою пятую победу на турнире, не потеряв ни одного очка. Причем три шайбы от словаков подопечные Валерия Брагина пропустили уже в третьем периоде, а после двух счет был 7:0 в пользу России.

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В игре со Словакией набрали очки и забросили шайбы все четыре пятерки сборной России, включая ее лидеров — Клим Костин оформил дубль, Григорий Денисенко набрал 3 (1+2) очка, один ассист на счету Виталий Кравцова, и только Павел Шен обошелся без баллов. Зато по голу и результативной передаче у Никиты Сашкова, Степана Старкова и защитника Александра Алексеева. Вратарь Павел Кочетков отразил 32 из 35 бросков.

Благодаря разгрому Словакии Россия вышла на первое место по эффективности атаки и по игре в большинстве, на второе в плане общей результативности и по игре в меньшинстве. Однако статистика на МЧМ является относительным показателем.

США

В четвертьфинале МЧМ сборная США выбила сборную Чехии (3:1), одержав свою четвертую победу на турнире при лишь одном поражении — в групповом раунде от Швеции в овертайме (4:5). В целом за последние десять лет американцы трижды выигрывали МЧМ и трижды становились третьими.

Лидерами сборной являются защитники Майкл Андерсон и Куинн Хьюз, нападающие Райан Поелинг, Джейсон Робертсон, Джоэль Фараби, Тайлер Мэдден и Джон Норрис. Среди вратарей стоит выделить Кэйдена Примо — это сын легендарного форварда НХЛ Кита Примо. Тренирует сборную 52-летний наставник Майк Хастингс, который много лет является главным тренером команды Университета Миннесоты в студенческой лиге США.

У США третья по результативности на турнире атака после России и Канады, а что касается обороны, в трех из пяти матчей МЧМ американцы пропускали не более одной шайбы за игру. В принципе, вратари не являются сильнейшей стороной в игре США, зато хороши спецбригады.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд на победу как приблизительно равные. А мы рекомендуем присмотреться к прогнозу на быстрый гол с 1-й по 8-ю минуты с коэффициентом 1,96. Это молодежный ЧМ и эмоции здесь имеют большее значение — тот, кто забросит быструю шайбу, получит серьезное преимущество. 0