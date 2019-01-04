«Филадельфия» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 4 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 4 января 2019 года «Филадельфия Флаерс» примет «Каролину Харрикейнз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Каролина».

«Филадельфия»

В прошлом матче «Филадельфия» на выезде была разбита «Нэшвиллом» (0:4), проиграв в четвертый раз подряд, и в седьмой в последних десяти матчах. «Флаерз» занимают последнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф Востока уже на 12 очков.

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Среди лидеров «Филадельфии» нужно отметить защитников Шейна Гостисбихира, нашего Иван Проворова, нападающих Клода Жиру, Якоба Ворачека, Шона Кутюрье и Трэвиса Конечны. Главная проблема команды это травмы, включая двух вратарей Брайан Эллиотта и Энтони Столарса, а также одного из ключевых нападающих Нолана Патрика.

Ни по одному из показателей «Филадельфия» не входит даже в топ-20 команд НХЛ. При этом у «Флаерс» абсолютное худшее большинство (12,4% реализации), третья худшая в Лиге оборона и четвертое худшее меньшинство.

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» играла как раз с «Филадельфией», победив 3:1 и прервав серию из двух подряд поражений. Пока соперник играл с «Нэшвиллом», «Харрикейнз» отдыхали. В целом результаты «Ураганов» лишь немного лучше «Флаерз» — предпоследнее место в том же дивизионе и 10 очков отставания от зоны плей-офф.

В прошлом матче с «Филадельфией» неплохо сыграл вратарь Кертис МакЭлхинни, отразив 22 из 23 бросков в створ, а результат сделала третья тройка атаки нашего Андрея Свечникова, который забросил свою 11 шайбу в сезоне. По голу также на счету Лукаса Уолмарка и Джордана Мартинука. Среди лидеров выделим и двух финских форвардов — Теуво Теравайнена и Себастьяна Ахо. Травмированы защитник Хейдн Флери и нападающий Джордан Стаал.

«Каролина» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем 2,82 шайбы за матч и показывая 81,2% надежности в меньшинстве — это результаты в пределах топ-10. Но по игре в атаке «Харрикейнз» одни из худших во всей НХЛ наравне с той же «Филадельфией».

Прогноз

Первый матч соперников в сезоне завершился домашней победой «Каролины» (3:1). Сейчас «Харрикейнз» снова фавориты с учетом домашней площадки и лучшего календаря, но обилия голов снова не ждем — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,08. 0