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    «Филадельфия» Проворова или «Каролина» Свечникова — кто выиграет битву аутсайдеров НХЛ?

    «Филадельфия» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 4 января 2019 года

    НХЛ Каролина Харрикейнз Филадельфия Флайерз
    Прогноз на «Филадельфия» — «Каролина»
    Андрей Свечников, «Каролина»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 4 января 2019 года «Филадельфия Флаерс» примет «Каролину Харрикейнз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Каролина».
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    «Филадельфия»

    В прошлом матче «Филадельфия» на выезде была разбита «Нэшвиллом» (0:4), проиграв в четвертый раз подряд, и в седьмой в последних десяти матчах. «Флаерз» занимают последнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф Востока уже на 12 очков.

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    Среди лидеров «Филадельфии» нужно отметить защитников Шейна Гостисбихира, нашего Иван Проворова, нападающих Клода Жиру, Якоба Ворачека, Шона Кутюрье и Трэвиса Конечны. Главная проблема команды это травмы, включая двух вратарей Брайан Эллиотта и Энтони Столарса, а также одного из ключевых нападающих Нолана Патрика.

    Ни по одному из показателей «Филадельфия» не входит даже в топ-20 команд НХЛ. При этом у «Флаерс» абсолютное худшее большинство (12,4% реализации), третья худшая в Лиге оборона и четвертое худшее меньшинство.

    «Каролина»

    В прошлом матче «Каролина» играла как раз с «Филадельфией», победив 3:1 и прервав серию из двух подряд поражений. Пока соперник играл с «Нэшвиллом», «Харрикейнз» отдыхали. В целом результаты «Ураганов» лишь немного лучше «Флаерз» — предпоследнее место в том же дивизионе и 10 очков отставания от зоны плей-офф.

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    В прошлом матче с «Филадельфией» неплохо сыграл вратарь Кертис МакЭлхинни, отразив 22 из 23 бросков в створ, а результат сделала третья тройка атаки нашего Андрея Свечникова, который забросил свою 11 шайбу в сезоне. По голу также на счету Лукаса Уолмарка и Джордана Мартинука. Среди лидеров выделим и двух финских форвардов — Теуво Теравайнена и Себастьяна Ахо. Травмированы защитник Хейдн Флери и нападающий Джордан Стаал.

    «Каролина» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем 2,82 шайбы за матч и показывая 81,2% надежности в меньшинстве — это результаты в пределах топ-10. Но по игре в атаке «Харрикейнз» одни из худших во всей НХЛ наравне с той же «Филадельфией».

    Прогноз

    Первый матч соперников в сезоне завершился домашней победой «Каролины» (3:1). Сейчас «Харрикейнз» снова фавориты с учетом домашней площадки и лучшего календаря, но обилия голов снова не ждем — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,08. 0

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    Прогноз на «Филадельфия» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 4 января 2019 года «Филадельфия Флаерс» примет «Каролину Харрикейнз». Начало матча — 03:00 мск.
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