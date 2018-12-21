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    «Каролина» Андрея против «Детройта» Евгения — кто из братьев Свечниковых одержит победу?

    «Каролина» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч НХЛ 21 декабря 2018 года

    НХЛ Детройт Ред Уингз Каролина Харрикейнз
    Прогноз на «Каролина» — «Детройт»
    Андрей Свечников, «Каролина»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 декабря 2018 года «Каролина Харрикэйнз» примет «Детройт Ред Уингз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Детройт».
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    «Каролина»

    В прошлом матче «Каролина» в родных стенах засушила «Аризону» (3:0), прервав серию из трех поражений подряд. Но в целом в последних десяти поединках «Харрикейнз» выиграли лишь трижды, и занимают шестое место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф и топ-тройки на пять очков.

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    В игре с «Аризоной» отметим, прежде всего, вратаря Петера Мразека, отразившего все 23 броска, и оформившего свой первый шатаут в сезоне. Российский нападающий Андрей Свечников отличился заброшенной шайбой (девятая в сезоне), по голу на счету Себастьяна Ахо и Уоррена Фогеле, два ассиста отдал защитник Кэлвин дэ Хан. Травмированы вратарь Кертис МакЭлхинни, защитник Хейден Флери, нападающие Джордан Стаал и Майкл Ферланд.

    У «Каролины» относительно неплохая оборона — в среднем 2,84 пропущенные шайбы за матч (11-е место в НХЛ) и 81% надежности в меньшинстве (13-е). Но атака и большинство не входят даже в топ-20, причем в плане результативности нападения «Харрикейнз» вовсе четвертые худшие — лишь 2,59 заброшенных шайб за матч.

    «Детройт»

    В прошлом матче «Детройт» на выезде проиграл «Филадельфии» (2:3), потерпев свое четвертое поражение подряд и пятое в последних шести матчах. Неудачная серия отбросила «Ред Уингз» на предпоследнее место в Атлантическом дивизионе, а отставание от топ-тройки увеличилось до 12 очков. До плей-офф поближе, но также далеко — шесть очков отставания.

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    В игре с «Филадельфией» шайбами отличились защитник Деннис Чоловски и нападающий Якоб Де ла Роз. В целом неплохо отыграл резервный вратарь Джонатан Бернье, пропустив три шайбы с 33 бросков, а Джимми Ховард получил небольшой отдых. Среди лидеров команды отметим также нападающих Дилана Ларкина, Густава Нюквиста и Андреаса Атанасиу. Травмированы защитник Майк Грин, нападающие Энтони Мэнта и Даррен Хэлм.

    К сожалению, с самого начала регулярки в лазарете пребывает брат Андрея Свечникова из «Каролины» — Евгений Свечников, так и не сыгравший еще ни одного поединка. Так что очную встречу братьев на льду придется отложить до следующего сезона.

    По всем показателям «Детройт» не входит даже в топ-15 команд НХЛ, балансируя в районе 19-23 мест, включая атаку, оборону и спецбригады. Разве что по игре на точке вбрасываний «Ред Уингз» 7-е в НХЛ (51,8%), но эта графа статистики почти не имеет никакого влияния на результат в НХЛ в последние годы.

    Прогноз

    Соперники успели сыграть друг с другом уже два матча, обменявшись выездными победами. Третья встреча станет последней для «Детройта» и «Каролины» в сезоне, и мы рискнем с прогнозом на победу «Каролины» в основное время с коэффициентом 1,89. 0

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    Прогноз на «Каролина» — «Детройт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 декабря 2018 года «Каролина Харрикэйнз» примет «Детройт Ред Уингз». Начало матча — 03:00 мск.
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