ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алина ЗагитоваТрон зашатался. Загитова в Ванкувере уступила Кихире Александр Овечкин принимает поздравленияНХЛ. Овечкин забросил 22-й гол, замены Бобровского и Варламова «Анжи» — «Спартак»Одиннадцатиметровая победа «Спартака»
  • 11:45
    • Главный тренер «Славии» назвал Комличенко «убийцей»
  • 10:16
    • «Атланта» стала чемпионом MLS
  • 10:03
    • Холлоуэй досрочно победил Ортегу и сохранил титул UFC
  • 08:59
    • «Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Даллас» одолел «Хьюстон»
  • 08:37
    • Ломаченко победил Педрасу в чемпионском бою
  • 08:29
    • Тарасова и Морозов — бронзовые призеры финала Гран-при
  • 08:15
    • Синицина и Кацалапов заняли второе место в финале Гран-при
    Все новости спорта

    «Металлург» может одержать четвертую в сезоне победу над «Авангардом»

    «Металлург» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 10 декабря 2018 года

    КХЛ Авангард Металлург Мг
    Прогноз на «Металлург» — «Авангард»
    Мэт Эллисон, «Металлург»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 10 декабря 2018 года магнитогорский «Металлург» примет омский «Авангард». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Авангард».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Металлург»

    В прошлом матче «Металлург» дома разгромил «Спартак» (7:3), прервав серию из двух подряд поражений и одержав пятую победу в последних семи матчах. Сейчас «Магнитка» идет на 4-м месте в Восточной конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре против «Спартака» абсолютно фантастическую игру продемонстрировали лидеры атаки «Металлурга» — Сергей Мозякин набрал пять очков за матч (гол и ассистентский покер), а у Мэта Эллисона в активе хет-трик и четыре очка в сумме. Также по шайбе забросили нападающие Деннис Расмуссен, Ник Шор и защитник Григорий Дронов. Среди лидеров отметим еще Николая Кулемина, вратаря Василия Кошечкина, защитников Виктора Антипина и Алексея Береглазова.

    «Металлург» по всем статистическим показателям входит в топ-8 команд КХЛ, но лучше всего у магнитогорцев выглядят спецбригады. Так, по игре в большинстве команда поднялась уже на 2-е место в Лиге (27,6% реализации), а в меньшинстве у «Магнитки» 87,5% надежности (4-й показатель).

    «Авангард»

    В прошлом матче «Авангард» на выезде умудрился проиграть «Сочи» (2:3), потерпев свое третье поражение подряд и четвертое в последних пяти матчах. Хотя омичи по-прежнему сохраняют лидерство в своем дивизионе, а поэтому идут вторыми в конференции, вскоре их может потеснить «Барыс», отстающий всего на одно очко при трех матчах в запасе.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    В игре с «Сочи» голами отметились защитник Никита Пивцакин и нападающий Денис Зернов. А вот вратарь Игорь Бобков сыграл не лучшим образом, но Кари Рамо продолжает находиться в лазарете с самого начала сезона. Среди лидеров отметим защитников Евгения Медведева, Коди Франсона и Максима Чудинова, нападающих Илью Михеева, Кирилла Семенова, Сергея Широкова и Давида Деарне.

    У «Авангарда» во многом схожая с «Металлургом» статистика. Команда также входит в топ-8 почти по всем показателям, а по среднему количеству заброшенных шайб у соперников абсолютное равенство — 2,82 за игру. Единственное и существенное различие — у омичей ужасная игра в большинстве (лишь 14,7% реализации и только 20-е место).

    Прогноз

    Предстоящая встреча станет для соперников уже четвертой в сезоне, и во всех трех предыдущих победы одержал «Металлург» (1:0, 4:1 и 2:1). Судя по всему, и в этот раз «Магнитка» будет сильнее. Прогнозируем победу «Металлурга» в поединке с коэффициентом 1,725. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Динамо — Урал
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Сегодня в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Уэска — Реал
  • Сегодня в 18:15
    •  5.16
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вальядолид
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Бока Хуниорс
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Сегодня в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Чикаго — Монреаль
  • Завтра в 02:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Эвертон — Уотфорд
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «МЮ» дважды сравнивал счет
  • Битва «МЮ» и «Арсенала». Борьба, ошибки и блеск полузащитников
    • 17:52 06/12/2018     Дивок Ориги принес «Ливерпулю» победу
  • Цирк на «Энфилде», Месси из «Кристал Пэлас» и безумный пес Моуринью
    • 15:52 03/12/2018     «Спартак» — «Урал»
  • Хаос в обороне помешал «Спартаку» обыграть «Урал»
    • 00:24 06/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Металлург» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.725. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 10 декабря 2018 года магнитогорский «Металлург» примет омский «Авангард». Начало матча — 17:00 мск.
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Алавес» Футбол Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» в гостях у «Уэски»Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры 01:100
  • 08:07
    • Кихира победила в финале Гран-при, Загитова — вторая
  • 22:21
    • «МанСити» потерпел первое поражение в АПЛ, уступив «Челси»
  • 11:58
    • Шумаков подписал пробный контракт с фарм-клубом «Флориды»
    «Ливерпуль» — «Борнмут» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МЮ» обыграл «Фулхэм», «МанСити» уступил «Челси»Обзор матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу 01:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Реал» сократит отставание от лидеров
  • 5.16
    •
  • 11:30
    • Иванов назвал годовой бюджет «Урала»
  • 10:25
    • Мишина и Галлямов победили в финале юниорского Гран-при
  • 01:02
    • «Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Лестером»
    «Локомотив» — «Оренбург» Футбол Победа «Локо»: гениальный камбэк или валидольный отскок?Волевая победа «Локомотива» над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы 00:160
  • 00:53
    • «Лацио» упустил победу над «Сампдорией»
  • 00:45
    • «Барселона» разгромил «Эспаньол» в каталонском дерби
  • 22:11
    • «Рома» упустила победу над «Кальяри»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие