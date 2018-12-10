«Металлург» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 10 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 10 декабря 2018 года магнитогорский «Металлург» примет омский «Авангард». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Авангард».

«Металлург»

В прошлом матче «Металлург» дома разгромил «Спартак» (7:3), прервав серию из двух подряд поражений и одержав пятую победу в последних семи матчах. Сейчас «Магнитка» идет на 4-м месте в Восточной конференции.

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В игре против «Спартака» абсолютно фантастическую игру продемонстрировали лидеры атаки «Металлурга» — Сергей Мозякин набрал пять очков за матч (гол и ассистентский покер), а у Мэта Эллисона в активе хет-трик и четыре очка в сумме. Также по шайбе забросили нападающие Деннис Расмуссен, Ник Шор и защитник Григорий Дронов. Среди лидеров отметим еще Николая Кулемина, вратаря Василия Кошечкина, защитников Виктора Антипина и Алексея Береглазова.

«Металлург» по всем статистическим показателям входит в топ-8 команд КХЛ, но лучше всего у магнитогорцев выглядят спецбригады. Так, по игре в большинстве команда поднялась уже на 2-е место в Лиге (27,6% реализации), а в меньшинстве у «Магнитки» 87,5% надежности (4-й показатель).

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» на выезде умудрился проиграть «Сочи» (2:3), потерпев свое третье поражение подряд и четвертое в последних пяти матчах. Хотя омичи по-прежнему сохраняют лидерство в своем дивизионе, а поэтому идут вторыми в конференции, вскоре их может потеснить «Барыс», отстающий всего на одно очко при трех матчах в запасе.

В игре с «Сочи» голами отметились защитник Никита Пивцакин и нападающий Денис Зернов. А вот вратарь Игорь Бобков сыграл не лучшим образом, но Кари Рамо продолжает находиться в лазарете с самого начала сезона. Среди лидеров отметим защитников Евгения Медведева, Коди Франсона и Максима Чудинова, нападающих Илью Михеева, Кирилла Семенова, Сергея Широкова и Давида Деарне.

У «Авангарда» во многом схожая с «Металлургом» статистика. Команда также входит в топ-8 почти по всем показателям, а по среднему количеству заброшенных шайб у соперников абсолютное равенство — 2,82 за игру. Единственное и существенное различие — у омичей ужасная игра в большинстве (лишь 14,7% реализации и только 20-е место).

Прогноз

Предстоящая встреча станет для соперников уже четвертой в сезоне, и во всех трех предыдущих победы одержал «Металлург» (1:0, 4:1 и 2:1). Судя по всему, и в этот раз «Магнитка» будет сильнее. Прогнозируем победу «Металлурга» в поединке с коэффициентом 1,725. 0