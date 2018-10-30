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    «Кунь Лунь» попробует не пропустить быстрый гол от СКА

    СКА — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 30 октября 2018 года

    КХЛ СКА Куньлунь Ред Стар
    Прогноз на СКА — «Кунь Лунь»
    Магнус Хеллберг, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 октября 2018 года питерский СКА примет китайский «Кунь Лунь». Начало матча — 18:30 мск. Прогноз на СКА — «Кунь Лунь».
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    СКА

    В прошлом поединке СКА в гостях разгромил «Слован» (7:0), одержав свою вторую подряд победу после двух поражений от «Салавата» и ЦСКА. На данный момент армейцы на одно очко отстают от лидера Западной конференции ЦСКА и имеют поровну очков с «Йокеритом».

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    Отличный матч со «Слованом» выдал шведский вратарь Магнус Хеллберг, отразив все 30 бросков в створ и оформив свой второй в сезоне шатаут. Что касается полевых игроков, все четыре пятерки СКА отметились голами. Сергей Плотников оформил дубль, ассистентский хет-трик на счету Никиты Гусева, по две результативные передачи у Евгения Кетова и Максима Карпова. В списке травмированных нападающий Николай Прохоркин.

    Само собой, что в плане статистики СКА также идет среди лидеров КХЛ, но есть определенные проблемы в игре спецбригад. Лишь 10-е большинство в КХЛ (23%) и 7-е меньшинство (84,6%). Для команды уровня главного претендента на Кубок Гагарина это не самые выдающиеся результаты.

    «Кунь Лунь»

    В прошлом поединке «Кунь Лунь» дома в овертайме уступил «Торпедо» (1:2), продолжив чередовать победы и поражения. Всего в последних десяти поединках у китайской команды пять побед, и она продолжает бороться за зону плей-офф Востока, отставая лишь на один балл от 8-го места.

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    Единственную шайбу в игре с «Торпедо» забросил форвард Мартин Сен-Пьерр, а вот среди лидеров стоит отметить лучшего бомбардира форварда Тэйлора Бэка, защитников Марка-Андре Граньяни и Вилле Лаюнена. В лазарете находятся резервный голкипер Иван Налимов и нападающий Вели-Матти Савинайнен.

    В целом, «Кунь Лунь» более оборонительная команда, а ее главная сила — это игра в меньшинстве. Китайская команда демонстрирует 87% надежности в меньшинстве и это 3-й показатель во всей КХЛ.

    Прогноз

    СКА фаворит поединка, но учитывая тот факт, что в последних трех матчах «Кунь Лунь» не пропускал раньше 18-й минуты, можно рискнуть с прогнозом на время первого гола с 11-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,18. 0

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    Прогноз на СКА — «Кунь Лунь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 октября 2018 года питерский СКА примет китайский «Кунь Лунь». Начало матча — 18:30 мск.
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