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    ЦСКА и «Сочи» не забросят много шайб

    «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 19 октября 2018 года

    КХЛ Сочи ЦСКА
    Прогноз на «Сочи» — ЦСКА
    Линден Вэй, ЦСКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 19 октября 2018 года ХК «Сочи» примет московский ЦСКА. Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — ЦСКА.
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    «Сочи»

    В прошлом поединке «Сочи» на выезде одолел «Нефтехимик» (4:2), одержав свою первую победу в основное время за семь матчей. А всего в последних десяти поединках команда из курортной столицы России взяла пять побед, что позволяет «Сочи» пока что сохранять пятое место в Западной конференции.

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    Героями матча в Нижнекамске стали два лидеры атаки — Эрик О’Дэлл оформил дубль, Роберт Розен отдал две результативные передачи. Также очень сильный матч сыграл вратарь Константин Барулин, отразив 30 из 32 бросков в створ. Что касается травмированных, не сможет помочь команде в игре с ЦСКА защитник Олег Погоришный.

    «Сочи» — типичная команда-середняк. Ничем особым не выделяется, но и не проваливается. Все показатели на среднем уровне, разве что по реализации большинства команда входит в топ-10 с показателем в 25,4%. Стабильность и понимание своего уровня — главные достоинства «Сочи».

    ЦСКА

    В прошлом матче ЦСКА дома неожиданно уступил китайскому «Кунь Луню» (3:4). Это поражение прервало серию армейцев из 12 побед подряд и стало лишь четвертым в сезоне. Таким образом, ЦСКА дал шанс СКА и «Йокериту» догнать их, так как соперники отстают на два и три очка соответственно, но имеют по два матча в запасе.

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    Старания нападающих Кирилла Капризова (гол+пас) и Константина Окулова (дубль) перечеркнула слабая игра вратарь Ильи Сорокина, пропустившего три шайбы с 19 бросков в створ. Без очков завершили поединок лидеры атаки Линден Вэй и Михаил Григоренко. Список травмированных ЦСКА пуст.

    ЦСКА, традиционно, команда с хорошей обороной. В среднем за игру армейцы пропускают всего 1,37 шайбы за матч, что является 3-м результатом в КХЛ. Не удивительно, что в игре с «Кунь Лунем» москвичи лишь в четвертый раз в сезоне пропустили больше двух голов за игру. А вот со спецбригадами есть проблемы — ни большинство ни меньшинство ЦСКА не входит даже в десятку лучших в Лиге.

    Прогноз

    ЦСКА нетипично слабо для себя сыграл в обороне, прежде всего, из-за ошибок Сорокина. Но в Сочи армейцы должны собраться — команда такого уровня два матча подряд не проваливает. Это означает, что ЦСКА снова должно выглядеть надежно в обороне, так что можно поставить на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,85. 0

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    Прогноз на «Сочи» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 19 октября 2018 года ХК «Сочи» примет московский ЦСКА. Начало матча — 19:30 мск.
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