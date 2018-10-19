«Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 19 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 19 октября 2018 года ХК «Сочи» примет московский ЦСКА. Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — ЦСКА.

«Сочи»

В прошлом поединке «Сочи» на выезде одолел «Нефтехимик» (4:2), одержав свою первую победу в основное время за семь матчей. А всего в последних десяти поединках команда из курортной столицы России взяла пять побед, что позволяет «Сочи» пока что сохранять пятое место в Западной конференции.

Все прогнозы на КХЛ

Героями матча в Нижнекамске стали два лидеры атаки — Эрик О’Дэлл оформил дубль, Роберт Розен отдал две результативные передачи. Также очень сильный матч сыграл вратарь Константин Барулин, отразив 30 из 32 бросков в створ. Что касается травмированных, не сможет помочь команде в игре с ЦСКА защитник Олег Погоришный.

«Сочи» — типичная команда-середняк. Ничем особым не выделяется, но и не проваливается. Все показатели на среднем уровне, разве что по реализации большинства команда входит в топ-10 с показателем в 25,4%. Стабильность и понимание своего уровня — главные достоинства «Сочи».

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА дома неожиданно уступил китайскому «Кунь Луню» (3:4). Это поражение прервало серию армейцев из 12 побед подряд и стало лишь четвертым в сезоне. Таким образом, ЦСКА дал шанс СКА и «Йокериту» догнать их, так как соперники отстают на два и три очка соответственно, но имеют по два матча в запасе.

Старания нападающих Кирилла Капризова (гол+пас) и Константина Окулова (дубль) перечеркнула слабая игра вратарь Ильи Сорокина, пропустившего три шайбы с 19 бросков в створ. Без очков завершили поединок лидеры атаки Линден Вэй и Михаил Григоренко. Список травмированных ЦСКА пуст.

ЦСКА, традиционно, команда с хорошей обороной. В среднем за игру армейцы пропускают всего 1,37 шайбы за матч, что является 3-м результатом в КХЛ. Не удивительно, что в игре с «Кунь Лунем» москвичи лишь в четвертый раз в сезоне пропустили больше двух голов за игру. А вот со спецбригадами есть проблемы — ни большинство ни меньшинство ЦСКА не входит даже в десятку лучших в Лиге.

Прогноз

ЦСКА нетипично слабо для себя сыграл в обороне, прежде всего, из-за ошибок Сорокина. Но в Сочи армейцы должны собраться — команда такого уровня два матча подряд не проваливает. Это означает, что ЦСКА снова должно выглядеть надежно в обороне, так что можно поставить на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,85. 0