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    «Виннипег» обыграет «Нэшвилл» в третьем матче серии

    «Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 2 мая

    НХЛ Нэшвилл Предаторз Виннипег Джетс
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    Кевин Фиала
    Кевин Фиала
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 2 мая «Виннипег Джетс» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Нэшвилл».

    «Виннипег»

    В прошлом матче «Виннипег» на выезде во втором овертайме проиграл «Нэшвиллу» (4:5) и не сумел развить успех в серии – счет стал 1:1, и теперь два следующих поединка «Джетс» проведут на своем льду.

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    Снова шикарную игру показал центрфорвард первого звена Марк Шайфли, который оформил дубль во втором матче подряд, и набрал три очка за матч. Отмечаем также гол+пас защитника Дастина Бафлина. При этом лучший снайпер «Виннипега» в регулярном чемпионате Патрик Лайне не может забросить шайбу пять матчей подряд.

    «Виннипег» перебросал соперника 50:41, показав яркую атакующую игру. «Джетс» снова забросили сопернику четыре шайбы, но в этот раз не лучшим образом сыграли в обороне, что и стало причиной поражения.

    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» после поражения в первой игре был обязан сравнивать счет в серии, иначе «Предаторз» попали бы в тяжелое положение. В итоге, уступая по ходу матча 1:2, «Хищники» сумели вырвать победу во втором овертайме (5:4).

    Ближайшие события

    Героем овертайма стал молодой форвард Кевин Фиала, забросивший победную шайбу – свою третью в плей-офф. Относительно неплохо сыграл вратарь Пекка Ринне, который хоть и пропустил четыре гола, но также отразил 46 бросков в створ. В целом же героями встречи стала первая тройка атаки «Нэшвилла» — Райан Джохансен оформил дубль, Виктор Арвидссон забросил шайбу и отдал две результативные передачи, а на счету Филипа Форсберга ассистентский хет-трик.

    «Нэшвилл» переиграл «Виннипег» за счет более результативного нападения. Команда показала свой привычный яркий атакующий стиль игры, но при этом снова слабо сыграла в обороне. Главная задача «Предаторз» — пропускать меньше шайб.

    Прогноз

    1,86Победа «Виннипега» в матче

    «Нэшвилл» сумел сравнять счет в серии, но проблемы с обороной у «Предаторз» никуда не делись. Дома «Джетс» играют мощнее и надежнее, так что рискнем предложить ставку на победу «Виннипега» в матче с коэффициентом 1,86.

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    «Нэшвилл» сравняет счет в серии с «Виннипегом»«Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 30 апреля
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