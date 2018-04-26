Финляндия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 26 апреля

Финляндия

В прошлом матче Финляндия разбила сборную Швеции (7:3), одержав свою вторую подряд победу в рамках этапов Евротура. При этом до поединка со шведами Суоми также оказались сильнее сборной России (2:1).

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Одним из героев матча против России стал вратарь «Сент-Луиса» Вилле Хуссо, который отразил 29 из 30 бросков в створ. Правда, уже в матче со Швецией Хуссо пропустил три шайбы с 17 бросков. В той же игре у финнов отличились все звенья, и все семь шайб забросили разные исполнители. По голу и результативной передаче набрали лишь Сами Санделл и Антти Суомела, который также отметился голевой передачей в игре с Россией.

В трех предыдущих матчах Евротура Финляндия пропустила семь шайб, однако статистику портит поединок с Чехией и не самая удачная игра Хуссо в матче со шведами. На самом деле в двух играх с Россией и Швецией финны показали очень надежную игру в обороне и хорошую реализацию моментов.

Россия

Поражение от Финляндии стало третьим подряд для сборной России и Ильи Воробьева на посту главного тренера национальной команды. Пока что новый наставник, сменивший Олега Знарка, не выиграл ни одного матча.

С другой стороны, состав, которым руководил Воробьев, был экспериментальным. Сейчас же в расположение сборной были вызваны сразу 14 игроков из ЦСКА и «Ак Барса», которые недавно завершили финал Кубка Гагарина. Они в любом случае усилят команду, но остается вопрос по физической форме игроков после изнурительного плей-офф.

В трех предыдущих матчах Евротура против Чехии, Финляндии и Швеции россияне забросили лишь три шайбы. Именно линия нападения и реализация остаются главной проблемой нашей команды. При том, что в обороне Россия выглядит неплохо, пропустив в каждом матче лишь по две шайбы.

Прогноз

1,88ТБ 4,5

Пока что все матчи с участием сборной России проходили малорезультативно. Однако с приездом новых игроков ситуация может измениться. Тем более, шансы забросить больше голов были и в прошедших поединках. Можно присмотреться к ставке на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,88.

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