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    «Трактор» может пройти «Салават Юлаев» в седьмом матче серии

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 27 марта

    КХЛ Салават Юлаев Трактор
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    «Трактор» может пройти «Салават Юлаев» в седьмом матче серии
    hctraktor.org
    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 27 марта уфимский «Салават Юлаев» примет челябинский «Трактор». Начало матча – 18:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Трактор».

    «Салават Юлаев»

    В прошлом поединке «Салават Юлаев» был разгромлен на выезде «Трактором» (1:7). Теперь счет в серии стал ничейным (3:3), а командам предстоит определять финалиста Восточной конференции в седьмом матче.

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    Интересно, что для «Салавата Юлаев» это будет вторая подряд семиматчевая серия в плей-офф. В первом раунде уфимцы также в семи матчах прошли «Авангард», взяв решающую победу также в родных стенах. Сейчас из-за травм команде не помогут защитник Станислав Гареев и нападающий Илья Зубов. Кроме того, в последнем поединке провалился основной вратарь Бэн Скривенс, который был заменен в середине второго периода после трех голов за семь минут.

    Если в пятом поединке серии у «Салавата» получилось почти все, то в шестой игре «Трактор» буквально смял уфимцев, а ключевым фактором стала как раз игра вратарей. «Салават Юлаев» в последних матчах улучшил игру спецбригад, но команде однозначно не хватает стабильности, что можно связать с тяжелым графиком игр.

    «Трактор»

    Оказавшись в шаге от вылета из плей-офф, «Трактор» снова показал характер и сумел сравнять счет в серии. Теперь челябинцам предстоит бороться за финал конференции в Уфе, где они до этого проиграли два поединка подряд.

    Ближайшие события

    В шестой игре в воротах «Трактора» после двух поединков отдыха снова появился основной голкипер Павел Францоуз, который заменил Василия Демченко. Чех, в отличие от своего визави, сыграл блестяще, отразив 36 из 37 бросков в створ. Кроме того, наконец-то прорвало ударную пятерку челябинцев – очки набрали и Виделль, и Щехура, и Гюнге с Бэйленом.

    В двух последних домашних матчах «Трактор» забросил 13 шайб, тогда как на выезде в трех играх челябинцы забросили всего четыре гола. Но именно сейчас результат нужно делать на льду соперника, поэтому бело-черным важно перенести положительную домашнюю статистику на седьмой поединок серии.

    Прогноз

    2,36Победа «Трактора» в матче

    «Салават Юлаев» играет дома и считается фаворитом. С другой стороны, судя по шестой игре, у команды накопилась усталость. Главное, она накопилась и у основного вратаря Бэна Скривенса, замены которому нет. У «Трактора», наоборот, более стабильная и свежая вратарская линия, плюс челябинцы имели на пару дней отдыха больше после первого раунда, что и может сыграть сейчас решающую роль. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Трактора» в седьмом матче с коэффициентом 2,36.

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    Сумеет ли «Трактор» перевести серию с «Салаватом» в седьмой матч?«Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 25 марта
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