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    Сдержит ли «Колорадо» Варламова натиск «Нэшвилла» Емелина?

    «Колорадо» — «Нэшвилл» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 17 марта

    НХЛ Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз
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    Семен Варламов
    Семен Варламов
    USA Today
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 17 марта «Колорадо Эвеланл» примет «Нэшвилл Прэдаторз» Начало матча – 04:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Нэшвилл» Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 17 марта.

    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» на выезде разбил «Миннесоту» (5:1), одержав свою вторую победу подряд, а серия матчей с набранными очками достигла восьми поединков. В целом в последних 10 матчах лишь один завершился для «Эвеланш» без набранных баллов.

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    На данный момент «Колорадо» поднялся в зону плей-офф Западной конференции. У «Эвеланш» 82 очка. Столько же и идущего 9-м «Анахайма», и на два пункта меньше у «Калгари». В списке травмированных вратарь Джонатан Бернье, защитник Марк Барберио и Эрик Джонсон, нападающий Колин Уилсон. Российский вратарь Семен Варламов в игре с «Миннесотой» отразил 33 из 34 бросков и одержал первую в пяти матчах победу. Защитник Никита Задоров в том же поединке забросил шайбу после трех игр без очков, а нападающий Наиль Якупов не выходит на лед с 10 марта.

    «Колорадо» обладает достаточно результативной атакой, забрасывая в среднем за матч 3,17 шайб – это 8-й показатель в НХЛ. Неплохо выглядят у «Эвеланш» и спецбригады, особенно меньшинство, где команда показывает 83,7% надежности – это 3-е место в Лиге.

    «Нэшвилл»

    В прошлом матче «Нэшвилл» одолел дома «Виннипег» (3:1), одержав свою очередную 11-ю победу в 12 последних матчах. Это один из наиболее успешных отрезков регулярки в истории франшизы за последние годы.

    Ближайшие события

    «Нэшвилл» продолжает лидировать в Западной конференции и Центральном дивизионе, имея в активе 100 очков. Список травмированных пуст. Российский защитник Алексей Емелин не набирает очки с 6 января, и в последних двух матчах проводит на льду чуть больше 12 минут, хотя ранее играл 20 и более минут.

    «Нэшвилл» по всем показателям входит в топ-10 команд НХЛ. Но лучше всего у «Прэдаторз» построена игра в обороне — всего 2,43 пропущенные шайбы в среднем за матч – это лучший показатель во всей Лиге.

    Прогноз

    2,27Время первого гола 10-60 мин.

    Во всех трех предыдущих матчах соперников в сезоне победы одержал «Нэшвилл» — дважды дома и один раз на выезде. Но на выезде «Прэдаторз» дожали «Эвеланш» лишь в овертайме (4:3). Сейчас «Колорадо» набрало неплохой ход, и наверняка попытается сдержать атаку соперника, особенно в стартовые минуты. Можно присмотреться к ставке на время первой шайбы с 10-й по 60-ю минуты за 2,27.

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