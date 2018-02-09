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    Одержит ли «Чикаго» первую в сезоне победу над «Далласом»?

    «Чикаго» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Даллас Старз
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    Александр Радулов
    Александр Радулов
    Fox34.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля «Чикаго Блэкхокс» примет «Даллас Старз». Начало матча – 04:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Даллас».

    «Чикаго»

    В прошлом матче «Чикаго» дома проиграл «Калгари» (2:3). Это поражение стало для «Блэкхокс» третьим подряд и седьмым в последних десяти матчах.

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    «Чикаго» все больше отдаляется от зоны плей-офф и предстоящие матчи едва ли не последний шанс остаться в борьбе за постсезон. Сейчас «Блэкхокс» занимают 12-е место в Западной конференции, отстают от 8-го места на семь очков, а от «Даллса» — на десять. В списке травмированных защитник Коннор Мерфи, от матча к матчу ждут возвращения основного вратаря Кори Кроуфорда. Российский нападающий Чикаго Артем Анисимов в прошлой игре набрал свое 20-е очко в сезоне, но не может забросить шайбу 13 поединков подряд.

    «Чикаго» лишь по игре в меньшинстве входит в число лидеров НХЛ – 82,7% надежности и 5-е место. Неплохо играет команда в обороне – всего 2,77 пропущенные шайбы за матч. Но атака и особенно большинство – слабое место «Блэкхокс».

    Даллас

    «Даллас» в прошлом матче обыграл дома «Рейнджерс» (2:1) и идет на серии из трех побед подряд. Всего в последних семи встречах «Старз» праздновали победу пять раз.

    Ближайшие события

    На данный момент «Даллас» занимает 7-е место в Западной конференции и всего на одно очко отстает от «Сент-Луиса», идущего в тройке лидеров Центрального дивизиона. В лазарете только защитник Марк Мэто, российский форвард Александр Радулов в последних двух матчах набрал 3 (1+2) очка.

    «Даллас» входит в топ-10 команд НХЛ почти по всем показателям, кроме игры в большинстве. Но и здесь у «Старз» не все так плохо – 20,6% реализации и 13-е место в Лиге.

    Прогноз

    1,90Победа «Чикаго» в матче

    Три предыдущих матча соперников в сезоне выиграл «Даллас». Но для «Чикаго» этот матч едва ли не последняя надежда. К тому же, должна же прерваться когда-нибудь полоса неудач? Можно присмотреться к ставке на победу «Чикаго» в матче с коэффициентом 1,90.

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