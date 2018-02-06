«Айлендерс» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля

«Айлендерс»

В прошлом поединке «Айлендерс» дома взяли два очка в игре с «Коламбусом» (4:3) — одним из конкурентов по борьбе за место в плей-офф Восточной конференции. Эта победа прервала серию «Островитян» из двух поражений подряд.

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«Айлендерс» вплотную подобрались к возвращению в зону плей-офф. Клуб из Нью-Йорка идет на 9-м месте и имеет столько же очков, сколько и «Филадельфия» на 8-м месте, а также лишь один пункт уступает «Коламбусу». В списке травмированных защитники Джонни Бойчак, Кэлвин Де Хан, нападающие Шейн Принци и Николай Кулемин. К слову, россиянин уже приступил к тренировкам и может вскоре вернуться на лед.

«Айлендерс» самая атакующая команда лиги. Три главных акцента в игре «Островитян» — это атака, атака и еще раз атака. Но при этом клуб из Нью-Йорка пропускает тоже больше всех.

«Нэшвилл»

В прошлом поединке «Нэшвилл» дома в зрелищном и жестком матче обыграл «Рейнджерс» (5:2). Эта победа стала второй подряд и третьей в четырех последних матчах «Предаторз».

«Нэшвилл» по-прежнему второй в Центральном дивизионе, но никак не может обойти «Виннипег», у которого на два очка больше, но при этом и на три сыгранных поединка тоже больше. Список травмированных пуст, а российский защитник Алексей Емелин в последней игре с «Рейнджерс» отметился очередным убийственным силовым приемом – пострадал Марк Стаал.

«Нэшвилл» сбалансированный коллектив, обладающий как отличной атакой, так и хорошей обороной. Акцент на защиту чуть более выраженный, плюс команда старается играть в активный и быстрый хоккей.

Прогноз

1,74Победа «Нэшвилла» в матче

Первый поединок соперников в сезоне завершился результативной победой «Айлендерс» (6:2), но сейчас «Нэшвилл» набрал хороший ход и выглядит фаворитом матча. Рискнем предположить победу «Нэшвилла» в матче с коэффициентом 1,74.

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