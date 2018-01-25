«Кунь Лунь» — «Амур». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 25 января

«Кунь Лунь»

В прошлом матче китайская команда на выезде проиграла магнитогорскому «Металлургу» (1:4) и потерпела свое пятое поражение в шести последних матчах.

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Впрочем, «Кунь Лунь» уже давно потерял шансы на выходит в плей-офф, так что «Ред Стар» просто докатывают на холостых оборотах регулярку, не особо переживая за результат. В ближайших двух матчах «Кунь Луню» предстоит сыграть с «Амуром», а затем команда закроет сезон игрой с «Барысом» 28 января – отпуск совсем близко.

Травмированных в составе «Кунь Луня» нет, а что касается командной статистики, то здесь плохо абсолютно все. Вопрос лишь в том, насколько плохо. Хуже всего китайцы играют в большинстве – всего 13,4% реализации и предпоследнее 26-е место в КХЛ. Относительно неплохо «Ред Стар» выглядит в обороне – в среднем 2,55 пропущенные шайбы за матч и 18-е место.

«Амур»

В двух последних поединках «Амур» потерпел два сухих выездных поражения от СКА и «Локомотива» с общим счетом 0:8. Хотя до этого хабаровчане выиграли три встречи подряд. Но главное испытание у хабаровчан впереди.

На данный момент «Амур» занимает девятое место в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на шесть очков, но у хабаровской команды на два сыгранных матча меньше чем у основных конкурентов «Авангарда» и «Сибири». Правда, накануне «Сибирь» одержала очередную победу и вышла на седьмое место, так что очевидно, что теперь главный соперник «Амура» — это «Авангард».

График матчей у «Амура» вполне оптимистичный – два выездных матча с «Кунь Лунем» и две back-to-back встречи с еще одним аутсайдером конференции – «Адмиралом». Так что судьба «Амура» в его собственных руках. Что касается статистики, лучше всего у хабаровчан обстоят дела с реализацией большинства – 21,1% и очень высокое для такой команды 6-е место в Лиге. Остальные компоненты игры сильно хромают.

Прогноз

2,02Победа «Амура» в основное время

Ближайшие матчи – самый реальный шанс «Амур» прорваться в плей-офф. Тогда как «Кунь Луню» уже абсолютно ничего не нужно. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Амура» в основное время с коэффициентом 2,02.

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