«Авангард» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 16 января

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» проиграл на выезде «Сибири» (2:4), продлив серию поражений до двух подряд. До этого омичи также на выезде умудрились уступить даже аутсайдеру Лиги «Адмиралу» (4:5).

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Сейчас «Авангард» еще сохраняет свое первое место в дивизионе, но «Салават Юлаев» отстает всего на три очка и в случае неудач в ближайших матчах омичи могут уступить уфимцам первую строчку и рухнуть сразу на седьмое место в Восточной конференции.

В списке травмированных «Авангарда» те же лица – нападающие Николай Лемтюгов, Валентин Пьянов и Йохан Сандстрем. Что касается статистики, «Авангард» пропускает в среднем лишь 1,98 шайб за матч это 4-й результат в КХЛ. Неплохо команда выглядит в атаке и меньшинстве, но большинство – самое слабое место омичей – 17,6% реализации и 17-е место в Лиге.

«Металлург»

«Металлург» в прошлом матче достаточно неожиданно уступил на выезде аутсайдеру Западной конференции «Словану» (3:4), и продолжает чередовать победы с поражениями. Такая серия у «Магнитки» тянется уже девять матчей.

Нестабильность мешает «Металлургу» догнать «Нефтехимик», идущий на четвертом месте в Восточной конференции. К тому же, всего в трех очках снизу идет «Трактор». Что касается травмированных, вскоре должен вернуться в строй молодой защитник Григорий Дронов. Остальные игроки в строю.

Лучше всего «Металлург» чувствует себя при игре в большинстве – 23% реализации и третье место во всей КХЛ. В топ-10 команд Лиги входит команда по результативности в атаке и игре в меньшинстве. Хуже всего дела в целом с обороной – 2,46 пропущенные шайбы за матч и 12-е место.

Прогноз

1,81ТБ 4,5

В последних матчах «Авангард» играет достаточно результативно, плюс играет дома и захочет порадовать болельщиков победой. Плюс обе команды отдохнули во время паузы и должны были восстановить силы. Можно поставить на тотал больше 4,5 за 1,81.

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