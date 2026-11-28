29 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Халл». Начало встречи — в 16:05 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Кристал Пэлас» в английской Премьер-лиге занимает последнее 20-е место, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 8 поражений.
Последние матчи: В последней игре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» проиграл на выезде «Ковентри Сити» (2:3). Между играми АПЛ команда обыграла «Реал Сосьедад» в общем этапе Лиги Европы (2:1).
Не сыграют: из-за перебора жёлтых карточек встречу пропустит Йереми Пино, у Жана-Филипа Матета — дисквалификация из-за красной карточки. Встречу из-за травм пропустят Чади Риад, Исмаила Сарр, Такехиро Томиясу.
Состояние команды: в последних матчах «Кристал Пэлас» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и потерпел три поражения, забив шесть голов и пропустив десять мячей.
«Халл»
Турнирное положение: «Халл» занимает 11-е место в таблице, набрав 14 очков: три победы, пять ничьих и три поражения.
Последние матчи: в рамках последнего тура чемпионата Англии «Халл» одержал победу над «Брайтоном» (2:0). В составе победителей дубль оформил шотландский форвард Оливер Мак Берни.
Не сыграют: Элиот Матацо, Хидемаса Морита, Мэтт Таргетт, Джо Гельхардт.
Состояние команды: «Халл Сити» удалось прервать девятиматчевую безвыигрышную серию: 5 ничьих и 4 поражения. В этих поединках «Халл» забил 8 мячей и пропустил 12 голов. Несмотря на неплохую результативность, гостям не удаётся стабильно добиваться положительного результата.
Статистика для ставок
- «Кристал Пэлас» занимает 20-е место в чемпионате Англии
- «Халл» занимает 11-е место в чемпионате Англии
- «Халл» прервал девятиматчевую безвыигрышную серию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Кристал Пэласа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 3.75. На победу «Халла» — 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.10.
Прогноз: «Халл» подходит к матчу в приподнятом настроении, команде удалось прервать девятиматчевую безвыигрышную серию. «Кристал Пэлас» пока не может выбраться из подвала АПЛ. Ожидаем, что «Халл» сумеет воспользоваться проблемами соперника.
Ставка: Фора «Халла» (0) с коэффициентом 2.65.
Прогноз: «Кристал Пэлас» в последних пяти матчах пропустил десять голов, что говорит о серьёзных проблемах команды в обороне. «Халл» также не отличается надёжностью у своих ворот: за девять встреч соперники забили ему 12 мячей. При этом хозяевам необходимо исправлять ситуацию в чемпионате, а гости после недавней победы могут действовать увереннее. В такой встрече есть основания рассчитывать на несколько забитых мячей.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.