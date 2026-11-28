прогноз на матч 12-го тура АПЛ, ставка за 2.65

29 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Халл». Начало встречи — в 16:05 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.

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«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» в английской Премьер-лиге занимает последнее 20-е место, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 8 поражений.

Последние матчи: В последней игре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» проиграл на выезде «Ковентри Сити» (2:3). Между играми АПЛ команда обыграла «Реал Сосьедад» в общем этапе Лиги Европы (2:1).

Не сыграют: из-за перебора жёлтых карточек встречу пропустит Йереми Пино, у Жана-Филипа Матета — дисквалификация из-за красной карточки. Встречу из-за травм пропустят Чади Риад, Исмаила Сарр, Такехиро Томиясу.

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Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в последних матчах «Кристал Пэлас» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и потерпел три поражения, забив шесть голов и пропустив десять мячей.

«Халл»

Турнирное положение: «Халл» занимает 11-е место в таблице, набрав 14 очков: три победы, пять ничьих и три поражения.

Последние матчи: в рамках последнего тура чемпионата Англии «Халл» одержал победу над «Брайтоном» (2:0). В составе победителей дубль оформил шотландский форвард Оливер Мак Берни.

Не сыграют: Элиот Матацо, Хидемаса Морита, Мэтт Таргетт, Джо Гельхардт.

Состояние команды: «Халл Сити» удалось прервать девятиматчевую безвыигрышную серию: 5 ничьих и 4 поражения. В этих поединках «Халл» забил 8 мячей и пропустил 12 голов. Несмотря на неплохую результативность, гостям не удаётся стабильно добиваться положительного результата.

На что ставят в матче Кристал Пэлас — Халл Букмекерские коэффициенты на матч Кристал Пэлас — Халл: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» занимает 20-е место в чемпионате Англии

«Халл» занимает 11-е место в чемпионате Англии

«Халл» прервал девятиматчевую безвыигрышную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кристал Пэласа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 3.75. На победу «Халла» — 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.10.

Прогноз: «Халл» подходит к матчу в приподнятом настроении, команде удалось прервать девятиматчевую безвыигрышную серию. «Кристал Пэлас» пока не может выбраться из подвала АПЛ. Ожидаем, что «Халл» сумеет воспользоваться проблемами соперника.

2.65 Фора «Халла» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Кристал Пэлас» — «Халл» принесёт чистый выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Фора «Халла» (0) с коэффициентом 2.65.

Прогноз: «Кристал Пэлас» в последних пяти матчах пропустил десять голов, что говорит о серьёзных проблемах команды в обороне. «Халл» также не отличается надёжностью у своих ворот: за девять встреч соперники забили ему 12 мячей. При этом хозяевам необходимо исправлять ситуацию в чемпионате, а гости после недавней победы могут действовать увереннее. В такой встрече есть основания рассчитывать на несколько забитых мячей.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Кристал Пэлас» — «Халл» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.