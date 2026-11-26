26 ноября в пятом туре Лиги Европы по футболу сыграют ОФИ и «Андерлехт». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
ОФИ
Турнирное положение: греческий клуб занимает 16-е место в основном этапе Лиги Европы. ОФИ в четырёх турах набрал 6 очков.
Последние матчи: в четвертом туре Лиги Европы ОФИ обыграл «Хапоэль» из Беэр-Шевы (2:0)
В рамках 11-го тура греческого первенства ОФИ проиграл «Панатинаикосу» (0:2). В турнирной таблице чемпионата Греции участник Лиги Европы занимает 6-е место, набрав 17 очков.
Не сыграют: Кодро, Кризманич.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: В последних пяти матчах «Викинг» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и в двух поединках потерпел поражение.
«Андерлехт»
Турнирное положение: бельгийская команда расположилась на 15-й позиции в общем этапе Лиги Европы. «Андерлехт» в четырёх матчах набрал 6 пунктов.
Последние матчи: в матче 4-го тура Лиги Европы «Андерлехт» обыграл австрийский «Зальцбург» (2:0). В 12-м туре внутреннего первенства «Андерлехт» обыграл команду «Хеверли Лувен» (1:0). В турнирной таблице чемпионата команда занимает пятое место, набрав 23 очка.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: бельгийский клуб в последних встречах одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел поражение.
Статистика для ставок
- ОФИ занимает 16-е место в Лиге Европы
- «Андерлехт» занимает 15-е место в Лиге Европы
- ОФИ и «Андерлехт» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Андерлехта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 3.80. На победу ОФИ — 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.15.
Прогноз: Встречаются соседи по турнирной таблице, обе команды в среднем за матч забивают по 1,5 мяча. Ожидаем, что ОФИ и «Андерлехт» обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Также можно рассмотреть ставку на результативность встречи.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.