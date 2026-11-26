прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы, ставка за 1.80

26 ноября в пятом туре Лиги Европы по футболу сыграют ОФИ и «Андерлехт». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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ОФИ

Турнирное положение: греческий клуб занимает 16-е место в основном этапе Лиги Европы. ОФИ в четырёх турах набрал 6 очков.

Последние матчи: в четвертом туре Лиги Европы ОФИ обыграл «Хапоэль» из Беэр-Шевы (2:0)

В рамках 11-го тура греческого первенства ОФИ проиграл «Панатинаикосу» (0:2). В турнирной таблице чемпионата Греции участник Лиги Европы занимает 6-е место, набрав 17 очков.

Не сыграют: Кодро, Кризманич.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: В последних пяти матчах «Викинг» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и в двух поединках потерпел поражение.

«Андерлехт»

Турнирное положение: бельгийская команда расположилась на 15-й позиции в общем этапе Лиги Европы. «Андерлехт» в четырёх матчах набрал 6 пунктов.

Последние матчи: в матче 4-го тура Лиги Европы «Андерлехт» обыграл австрийский «Зальцбург» (2:0). В 12-м туре внутреннего первенства «Андерлехт» обыграл команду «Хеверли Лувен» (1:0). В турнирной таблице чемпионата команда занимает пятое место, набрав 23 очка.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: бельгийский клуб в последних встречах одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел поражение.

Статистика для ставок

ОФИ занимает 16-е место в Лиге Европы

«Андерлехт» занимает 15-е место в Лиге Европы

ОФИ и «Андерлехт» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Андерлехта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 3.80. На победу ОФИ — 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.15.

Прогноз: Встречаются соседи по турнирной таблице, обе команды в среднем за матч забивают по 1,5 мяча. Ожидаем, что ОФИ и «Андерлехт» обменяются голами.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч ОФИ — «Андерлехт» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Также можно рассмотреть ставку на результативность встречи.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч ОФИ — «Андерлехт» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.