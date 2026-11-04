В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций датский «Орхус» будет принимать португальскую «Брагу». Игра пройдет в Раннерсе 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Орхус»
Турнирное положение: датский клуб занимает в общем этапе Лиги конференций 26-е место, набрав всего одно очко в двух сыгранных матчах.
Последние матчи: в первом туре основного этапа Лиги конференций «Орхус» проиграл бельгийскому «Генту» (0:1). Затем датчане сыграли вничью с албанской «Эгнатией» (1:1).
В 13-м туре чемпионата Дании «Орхус» потерпел поражение в поединке против «Брондбю» (0:2).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах датчане одержали две победы, сыграли вничью в двух поединках и потерпели одно поражение.
«Брага»
Турнирное положение: португальский клуб занимает 16-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав три пункта в двух сыгранных матчах.
Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций португальская команда потерпела крупное поражение от «Копенгагена» (0:3). Затем «Брага» одержала уверенную победу над бельгийским «Гентом» (2:0).
В девятом туре чемпионата Португалии «Брага» проиграла «Насьоналю» (0:1). Участник Лиги конференций на внутренней арене занимает 8-е место с 14 набранными очками.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах «Брага» одержала одну победу и потерпела четыре поражения, забив пять голов и пропустив восемь мячей.
Статистика для ставок
- «Брага» занимает 16-е место в Лиге конференций
- «Орхус» занимает 26-е место в Лиге конференций
- «Брага» и «Орхус» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Браги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Орхуса» — 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.
Прогноз: Обе команды играют результативно. В среднем за матч «Брага» и «Орхус» забивают по два мяча, ожидаем, что португальцы и датчане сыграют результативно.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Не исключаем, что португальцы и датчане смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.