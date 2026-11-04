«Брага» заберёт три очка у «Орхуса»?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.00

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций датский «Орхус» будет принимать португальскую «Брагу». Игра пройдет в Раннерсе 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Орхус»

Турнирное положение: датский клуб занимает в общем этапе Лиги конференций 26-е место, набрав всего одно очко в двух сыгранных матчах.

Последние матчи: в первом туре основного этапа Лиги конференций «Орхус» проиграл бельгийскому «Генту» (0:1). Затем датчане сыграли вничью с албанской «Эгнатией» (1:1).

В 13-м туре чемпионата Дании «Орхус» потерпел поражение в поединке против «Брондбю» (0:2).

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Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах датчане одержали две победы, сыграли вничью в двух поединках и потерпели одно поражение.

«Брага»

Турнирное положение: португальский клуб занимает 16-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав три пункта в двух сыгранных матчах.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций португальская команда потерпела крупное поражение от «Копенгагена» (0:3). Затем «Брага» одержала уверенную победу над бельгийским «Гентом» (2:0).

В девятом туре чемпионата Португалии «Брага» проиграла «Насьоналю» (0:1). Участник Лиги конференций на внутренней арене занимает 8-е место с 14 набранными очками.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах «Брага» одержала одну победу и потерпела четыре поражения, забив пять голов и пропустив восемь мячей.

На что ставят в матче Орхус — Брага Букмекерские коэффициенты на матч Орхус — Брага: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Брага» занимает 16-е место в Лиге конференций

«Орхус» занимает 26-е место в Лиге конференций

«Брага» и «Орхус» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Браги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Орхуса» — 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

Прогноз: Обе команды играют результативно. В среднем за матч «Брага» и «Орхус» забивают по два мяча, ожидаем, что португальцы и датчане сыграют результативно.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Орхус» — «Брага» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Не исключаем, что португальцы и датчане смогут поразить ворота друг друга.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Орхус» — «Брага» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.