Останется ли ЛАСК в зоне плей-офф ЛЧ?

прогноз на матч за место в зоне плей-офф Лиги чемпионов, ставка за 2.00

3 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов сыграют ЛАСК и «Слован» Братислава. Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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ЛАСК

Турнирное положение: ЛАСК по итогам трёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет три очка в своем активе.

Команда находится на 24-м месте в зоне плей-офф (9-24-я позиции) и на три балла отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8), а также по дополнительным показателям опережает 25-ю строчку.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своём поле обыграл «Сваровски-Тироль» (2:1).

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Ранее в поединке 1/8 финал Кубка Австрии коллектив в домашних стенах переиграл «Рид» (5:4) в дополнительное время и вышел в следующий раунд турнир.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, ЛАСК выиграл четырежды при одном поражении.

Очевидно, что хорошая форма хозяев поля вкупе с преимуществом в классе над соперником, а также фактором своего поля, говорит в их пользу.

Флориан Флеккер — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

«Слован» Братислава

Турнирное положение: «Слован» Братислава после трёх туров основного этапа Лиги чемпионов не имеет очков в своем активе.

Команда находится на последнем в турнирной таблице, 36-м месте, с отставанием в три балла от зоны плей-офф (9-24-я позиции).

Последние матчи: ранее в рамках 13-го тура словацкого первенства клуб на выездном поле одержал победу над «Железиарне» — 2:1.

В своей предыдущей игре в предыдущем туре национального чемпионата коллектив также набрал три очка, когда теперь уже в чужих стенах переиграл «Тренчин» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Слован» Братислава проиграл лишь раз при трёх победах и одной ничьей.

Это вроде бы позволяет гостям рассчитывать по крайней мере на мировую, однако более высокий класс соперника, а также фактор чужого поля, не обещают им высоких шансов.

Сулейман Камара — автор пока что единственного гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона.

На что ставят в матче ЛАСК — Слован Букмекерские коэффициенты на матч ЛАСК — Слован: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей ЛАСКа забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей ЛАСКа забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

в четырёх из пяти последних матчей «Слован» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЛАСК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.44. Ничья — в 5.00, выигрыш «Слована» Братислава — в 6.33.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.75.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 3,5 мячей. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Между тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.00 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч ЛАСК — «Слован» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше четырех голов, поскольку четыре или больше мячей забивали в пяти из шести последних поединков ЛАСКа.

2.65 Тотал больше 4,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч ЛАСК — «Слован» позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: тотал больше 4,0 голов за 2.65