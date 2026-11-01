2 ноября в 4-м туре группового этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Тракторсази» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Тракторсази»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы основного раунда главного клубного турнира Азии.
При этом «Тракторсази» в трех турах набрал лишь один балл. Команда забила один мяч при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Аль-Аину» — 1:2.
До того «Тракторсази» уверенно переиграл «Санат-Нафт» — 3:0, а вот несколько ранее подписал мировую с «Шамалем» — 0:0. Команда дома не проигрывает уже полгода.
Состояние команды: «Тракторсази» имеет приличный подбор исполнителей во всех линиях, и уж точно поборется за попадание в топ-8.
При этом «Тракторсази» ныне не отличается стабильностью результатов. Да и в Азиатской Лиге чемпионов команда забила лишь один мяч. Зато тылы иранцев относительно надежны, да и потенциал для улучшения результатов имеется. До последнего поединка команда не пропускала в двух матчах кряду.
И уж точно «Тракторсази» постарается добыть свою первую победу на турнире. Иранцы сильны в родных стенах, тогда как оппонент не блистал в последних поединках.
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана в Азиатской Лиге чемпионов выступает посредственно. Команда на текущий момент находится на 10-м месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Фергана набрал три зачетных балла в трех сыгранных турах. Команда забила три мяча при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Аль-Иттихада» — 1:2.
До того «Нефтчи» Фергана нанес поражение «Пахтакору» — 3:1, а вот чуть ранее в Кубке Узбекистана уступил ташкентскому «Локомотиву» — 2:4. Зато команда победила в двух своих последних выездных поединках.
Состояние команды: «Нефтчи» Фергана нестабилен в плане результатов, да и надежность тылов оставляет желать лучшего.
При этом «Нефтчи» Фергана в двух последних матчах вне родных стен настрелял семь мячей. К тому же до заветной восьмерки не хватает всего одного зачетного балла. Почему бы не разжиться им в Маскате?! Тем более, оппонент ведь тоже небезгрешен!
Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. «Нефтчи» Фергана вполне преуспевает в выездных поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тракторсази» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.77. Ничья — в 3.30, выигрыш «Нефтчи» Фергана — в 4.15.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.29, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.52.
Прогноз: «Нефтчи» Фергана весьма духовит на чужих полях, тогда как иранцам нужно прибавлять в плане реализации.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.29.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Тракторсази» забил всего один мяч в трех поединках турнира
- «Нефтчи» Фергана победил в двух своих последних выездных поединках
- Иранцы дома не проигрывают уже полгода
- «Нефтчи» Фергана в двух последних выездных матчах настрелял 7 мячей
- «Тракторсази» не пропускал в двух последних домашних поединках