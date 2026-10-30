«Хоффенхайм» забьёт и не пропустит?

прогноз на матч 8-го тура Бундеслиги, ставка за 2.25

31 октября в восьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Хоффехайм». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Вердер»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Вердер» занимает 6-е место, набрав 12 очков в шести сыгранных матчах.

Последние матчи: в 1/16 Кубка Германии «Вердер» потерпел поражение в матче против дортмундской «Боруссии» (2:3).

В седьмом туре чемпионата Германии бременские музыканты переиграли «Майнц» (3:2).

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата клуб из Бремена одержал одну победу, сыграл вничью в двух играх и потерпел два поражения.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: в чемпионате Германии «Хоффенхайм» занимает 10-е место, набрав 9 очков в 7 сыгранных матчах.

Последние матчи: в 1/16 Кубка Германии «Хоффенхайм» проиграл в серии пенальти команде «Хольштайн Киль» (1:1, 3:4 — в серии пенальти).

В седьмом туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» одержал победу над леверкузенским «Байером» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: отметим, что в матче Кубка прервалась трёхматчевая победная серия «Хоффенхайма», в которую вошли игры не только против «Байера», но и «Лиона» в Лиге Европы (3:0) и «Боруссии» М в Бундеслиге (2:1).

На что ставят в матче Вердер — Хоффенхайм Букмекерские коэффициенты на матч Вердер — Хоффенхайм: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» занимает десятое место в чемпионате Германии

«Вердер» занимает шестое место в чемпионате Германии

В минувшем сезоне Бундеслиги «Хоффенхайм» дважды обыграл «Вердер» (1:0, 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хоффенхайма» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Вердера» — 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.40 и 2.70.

Прогноз: «Хоффенхайм» в прошлом сезоне дважды обыграл «Вердер», забив сопернику три безответных мяча, гости вполне могут добиться новой победы над бременским клубом в предстоящем матче Бундеслиги.

2.25 Победа «Хоффенхайма» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Вердер» — «Хоффенхайм» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Хоффенхайма» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Вердер» — «Хоффенхайм» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.00.