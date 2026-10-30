31 октября в восьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Хоффехайм». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Вердер»
Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Вердер» занимает 6-е место, набрав 12 очков в шести сыгранных матчах.
Последние матчи: в 1/16 Кубка Германии «Вердер» потерпел поражение в матче против дортмундской «Боруссии» (2:3).
В седьмом туре чемпионата Германии бременские музыканты переиграли «Майнц» (3:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата клуб из Бремена одержал одну победу, сыграл вничью в двух играх и потерпел два поражения.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: в чемпионате Германии «Хоффенхайм» занимает 10-е место, набрав 9 очков в 7 сыгранных матчах.
Последние матчи: в 1/16 Кубка Германии «Хоффенхайм» проиграл в серии пенальти команде «Хольштайн Киль» (1:1, 3:4 — в серии пенальти).
В седьмом туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» одержал победу над леверкузенским «Байером» (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: отметим, что в матче Кубка прервалась трёхматчевая победная серия «Хоффенхайма», в которую вошли игры не только против «Байера», но и «Лиона» в Лиге Европы (3:0) и «Боруссии» М в Бундеслиге (2:1).
Статистика для ставок
- «Хоффенхайм» занимает десятое место в чемпионате Германии
- «Вердер» занимает шестое место в чемпионате Германии
- В минувшем сезоне Бундеслиги «Хоффенхайм» дважды обыграл «Вердер» (1:0, 2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Хоффенхайма» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.95. На победу «Вердера» — 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.40 и 2.70.
Прогноз: «Хоффенхайм» в прошлом сезоне дважды обыграл «Вердер», забив сопернику три безответных мяча, гости вполне могут добиться новой победы над бременским клубом в предстоящем матче Бундеслиги.
Ставка: Победа «Хоффенхайма» с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.00.