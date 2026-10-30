31 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 14-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Тоттенхэм» лишь на три очка оторвался от опасной зоны. Команда забила 8 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно одолев «Челси» — 2:0.
До того «Тоттенхэм» нанес поражение «Ковентри» — 3:1, а вот чуть раньше подписал мировую с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. «Шпоры» не проигрывали в трех последних матчах.
Состояние команды: «Тоттенхэм» явно преображается, свидетельством чему являются две победы кряду.
При этом «Тоттенхэм» в пяти последних очных поединках с «орлами» добыл две победы при трех поражениях. Роберто Де Дзерби удалось достучаться до подопечных, однако этого пока маловато для борьбы за выход в еврокубки. К тому же травму получил ведущий хавбек Джеймс Мэддисон.
И уж точно «шпоры» постараются продлить свою победную серию. Да и Омар Мармуш пока никак не раскроется. Египтянину пора забивать.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Кристал Пэлас» борется за выживание. Команда на текущий момент находится на 17-м месте турнирной таблицы.
При этом «Кристал Пэлас» всего на один пункт опережает зону вылета. Команда забила 9 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках Кубка Английской лиги минимально переиграла «Фулхэм».
До того «Кристал Пэлас» был бит «Ньюкаслом» — 0:2, а вот чуть раньше в Лиге Европы расписал мировую с «Бешикташем» — 2:2. «Орлы» в четырех выездных матчах в рамках АПЛ победили всего один раз при двух поражениях.
Состояние команды: «Кристал Пэлас» пытается оторваться от зоны вылета, вот только тылы «орлов» надежными никак не назовешь.
При этом «Кристал Пэлас» имеет относительно крепкий по именам состав, вот только уступил в пяти матчах из восьми. «Орлы» крайне нестабильны, к тому же серьезно страдают от отсутствия забивного нападающего. Правда, они не одни такие…
Разумеется, «орлы» не намерены лишь обороняться. Вот только оппонент пребывает на моральном подъёме, к тому же собственные проблемы решить пока не удается.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.50. Ничья — в 4.75, выигрыш «Кристал Пэласа» — в 5.50.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.57, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.38.
Прогноз: «Шпоры» постепенно прибавляют, тогда как «орлы» имеют проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Победа «Тоттенхэма» в 1-м тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.50.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Кристал Пэлас» в среднем пропускает больше двух мячей за матч
- «Шпоры» в кадровом аспекте выглядят выгоднее соперника
- «Тоттенхэм» победил в двух последних поединках
- «Орлы» в четырех гостевых матчах пропустили 9 мячей
- «Шпоры» не уступили в трех матчах кряду