31 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Тоттенхэм»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 14-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Тоттенхэм» лишь на три очка оторвался от опасной зоны. Команда забила 8 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно одолев «Челси» — 2:0.

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До того «Тоттенхэм» нанес поражение «Ковентри» — 3:1, а вот чуть раньше подписал мировую с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. «Шпоры» не проигрывали в трех последних матчах.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Тоттенхэм» явно преображается, свидетельством чему являются две победы кряду.

При этом «Тоттенхэм» в пяти последних очных поединках с «орлами» добыл две победы при трех поражениях. Роберто Де Дзерби удалось достучаться до подопечных, однако этого пока маловато для борьбы за выход в еврокубки. К тому же травму получил ведущий хавбек Джеймс Мэддисон.

И уж точно «шпоры» постараются продлить свою победную серию. Да и Омар Мармуш пока никак не раскроется. Египтянину пора забивать.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» борется за выживание. Команда на текущий момент находится на 17-м месте турнирной таблицы.

При этом «Кристал Пэлас» всего на один пункт опережает зону вылета. Команда забила 9 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках Кубка Английской лиги минимально переиграла «Фулхэм».

До того «Кристал Пэлас» был бит «Ньюкаслом» — 0:2, а вот чуть раньше в Лиге Европы расписал мировую с «Бешикташем» — 2:2. «Орлы» в четырех выездных матчах в рамках АПЛ победили всего один раз при двух поражениях.

Состояние команды: «Кристал Пэлас» пытается оторваться от зоны вылета, вот только тылы «орлов» надежными никак не назовешь.

При этом «Кристал Пэлас» имеет относительно крепкий по именам состав, вот только уступил в пяти матчах из восьми. «Орлы» крайне нестабильны, к тому же серьезно страдают от отсутствия забивного нападающего. Правда, они не одни такие…

Разумеется, «орлы» не намерены лишь обороняться. Вот только оппонент пребывает на моральном подъёме, к тому же собственные проблемы решить пока не удается.

На что ставят в матче Тоттенхэм — Кристал Пэлас Букмекерские коэффициенты на матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.50. Ничья — в 4.75, выигрыш «Кристал Пэласа» — в 5.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.57, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.38.

Прогноз: «Шпоры» постепенно прибавляют, тогда как «орлы» имеют проблемы с надежностью тылов.

2.00 Победа «Тоттенхэма» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Тоттенхэма» в 1-м тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.50 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.50.

Пять причин, почему ставка зайдёт