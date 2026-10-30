31 октября в 16-м туре первенства России по футболу сыграют «Ленинградец» и «Енисей». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.93.

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«Ленинградец»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 14-м месте турнирной таблицы второго по рангу российского дивизиона.

При этом «Ленинградец» всего на один балл опережает зону вылета. Команда отличилась 12 забитыми мячами при двадцати шести пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно успешно, не уступив «Нефтехимику» — 1:1.

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До того «Ленинградец» был бит костромским «Спартаком» — 0:2, зато кубковый поединок с «Луки-Энергией» завершился викторией — 2:0. Команда не побеждает в двух поединках подряд.

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Состояние команды: «Ленинградец» намерен отдалиться от опасной зоны на приличное расстояние, вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом «Ленинградец» в родных стенах добыл всего две победы в восьми поединках. Вот только отсутствие ярко выраженного бомбардира не позволяет команде претендовать на что-то большее, чем просто выживание в лучшей лиге мира. А вот в двух очных встречах с «Енисеем» «областные» по разу победили и уступили.

«Областным» заметно недостает пресловутой монолитности. Между тем, почему бы не воспользоваться слабой формой оппонента?!

«Енисей»

Турнирное положение: «Енисей» проводит слабый отрезок. Команда на текущий момент находится на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Енисей» на одно очко опережает опасную зону. А вот забить удалось 16 мячей при тридцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по всем статьям проиграла «СКА-Хабаровску» — 0:3.

До того «Енисей» был бит «Торпедо» — 1:2, а вот чуть раньше в Кубке страны нанес поражение «Калуге» — 2:0. Красноярцы уступили в двух последних поединках.

Состояние команды: «Енисей» в кадровом аспекте выглядит скромненько, да и приход на тренерский мостик опытного Александра Тарханова пока не улучшил турнирную ситуацию.

При этом «Енисей» в восьми выездных поединках первенства добыл всего одну победу. Да и пропускает команда в среднем аккурат два мяча за матч. К тому же ярославцы уступили в двух последних выездных поединках. В них команда пропустила восемь мячей, не забив ни одного. Кризис, как ни крути…

Наверняка команда Тарханова будет рисковать. Красноярцы опускаются все ниже и ниже, так что будут рады любым очковым приобретениям.

На что ставят в матче Ленинградец — Енисей Букмекерские коэффициенты на матч Ленинградец — Енисей: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Енисей» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в 2.93.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.11, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.74.

Прогноз: Красноярцы угодили в очевидный в кризис, да и «областные» весьма сильны в родных стенах.

2.93 Победа «Ленинградца» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.93 на матч «Ленинградец» — «Енисей» позволит вывести на карту выигрыш 1930₽, общая выплата — 2930₽

Ставка: Победа «Ленинградца» за 2.93.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.11 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч «Ленинградец» — «Енисей» позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.11.

Пять причин, почему ставка зайдёт