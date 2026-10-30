«Тигры» вцепятся зубами в матч против «трактористов»

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.89

31 октября в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги сыграют «Халл Сити» и «Ипсвич Таун». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

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«Халл Сити»

Перед матчем: «Халл Сити» после восьми сыгранных туров Премьер-лиги занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе десять очков. Команда смогла забить девять мячей, пропустив в свои ворота восемь.

Последние матчи: В крайнем туре АПЛ «тигры» на домашнем стадионе разделили очки с «Брентфордом», сыграв вничью со счетом 1:1.

Ранее команда уступила на выезде «Фулхэму» (0:1), боевая ничья против «Эвертона» (2:2) и потерпела гостевое поражение от «Ньюкасла» (1:2).

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Не сыграют: в лазарете команды полузащитники Элиот Матазо, Дарко Гьяби и Люка Гурна-Дуат, защитник Чарли Хьюз и вратарь Джек Батленд.

Состояние команды: После яркого стартового отрезка подопечные Сергея Якировича угодили в затяжную 6-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Команда делает ставку на эффективный контратакующий футбол. Главным козырем «Халла» остается надежность домашних стен. «Тигры» не проигрывают на протяжении 9 матчей подряд во всех турнирах.

«Ипсвич Таун»

Перед матчем: «Ипсвич Таун» идет вплотную к сопернику, расположившись на 12-й строчке в таблице АПЛ. В копилке «трактористов» также десять очков в восьми поединках. Клуб забил 12 мячей и пропустил 16.

Последние матчи: В прошлом туре Премьер-лиги команда на своем поле сыграла вничью с «Ноттингем Форест» со счетом 1:1.

До этого «Ипсвич» уступил в гостях «Манчестер Сити» в упорной перестрелке со счетом 2:3, одержал победу над «Фулхэмом» (2:1) и минимально уступил «Эвертону» (0:1).

Не сыграют: в лазарете команды пусто. Все готовы сыграть.

Состояние команды: «Ипсвич» под руководством Гари О’Нила пропагандирует гораздо более открытый и атакующий футбол, нежели хозяева. Команда много созидает, но имеет явный игровой дисбаланс, регулярно пропуская необязательные голы под давлением.

Главной проблемой «трактористов» остаются выездные встречи: в текущей кампании они проиграли 3 из 4 матчей на чужих полях.

На что ставят в матче Халл Сити — Ипсвич Таун Букмекерские коэффициенты на матч Халл Сити — Ипсвич Таун: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Халл Сити» не проигрывает на домашней арене «МКМ» в 9 матчах кряду во всех турнирах

«Ипсвич Таун» уступил в 3 из 4 выездных встреч текущего сезона Премьер-лиги

«Халл Сити» не знает побед в семи встречах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Халл Сити» фаворитом с коэффициентом . Ничья оценена в 3.45, а победа «Ипсвича» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.90.

Прогноз: Сыграем на победе хозяев в этой встрече с форой (0). Думаем, что «Халл Сити» сыграет прагматично, а «Ипсвич», откровенно, слаб в играх на выезде.

1.89 Победа «Халл Сити» с форой (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч «Халл Сити» — «Ипсвич Таун» принесёт прибыль 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: «Халл Сити» с форой (0) в матче за 1.89.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата.

3.45 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.45 на матч «Халл Сити» — «Ипсвич Таун» принесёт чистый выигрыш 2450₽, общая выплата — 3450₽

Ставка: Ничья в матче за 3.45.