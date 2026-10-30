Кто выиграет битву на дне АПЛ?

прогноз на матч аутсайдеров АПЛ, ставка за 1.94

31 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ковентри» и «Сандерленд». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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«Ковентри»

Турнирное положение: «Ковентри» по итогам восьми туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет лишь шесть баллов в своем активе.

Команда занимает 19-ю позицию в зоне вылета (18-20-е места) с отрывом в один пункт от нынешнего соперника и с отставанием в два очка от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального чемпионата клуб дома потерпел поражение от «Фулхэма» (0:1).

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Перед этим в предыдущем туре английского первенства коллектив также остался без очков, когда теперь на выезде проиграл «Тоттенхэму» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Аменда, Вулфенден и Райт, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Ковентри» шесть раз проиграл при двух победах.

Это означает, что хозяевам вроде как сложно рассчитывать на выигрыш, но против равного себе соперника и на своем поле, шансы на это все-таки немалы.

Джек Рудони — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» по итогам восьми туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет только пять баллов в активе.

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию, что, конечно, в зоне понижения в классе (18-20-е места), с отставанием в два пункта от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги клуб дома одержал победу над «Брентфордом» (3:2) и прошел дальше.

Ранее в предыдущем туре национального чемпионата коллектив потерял очки, когда снова-таки в домашних стенах разошёлся мировой с «Лидсом» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Баллард и Мандл, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Сандерленд» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Словом, у гостей неубедительная форма для того, чтобы рассчитывать на выигрыш, тем более на выезде, но все же такого соперника они вполне способны обыграть.

Брайан Бробби — лучший бомбардир команды в АПЛ с тремя голами.

На что ставят в матче Ковентри — Сандерленд Букмекерские коэффициенты на матч Ковентри — Сандерленд: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних домашних матчей «Ковентри» забивали больше трех голов

в шести из восьми последних матчей «Ковентри» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Сандерленда» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.34. Ничья — в 3.40, выигрыш «Ковентри» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.94 и 1.86.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше трех голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Тем временем, в последнем матче гостей забивали больше четырех мячей.

1.94 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Ковентри» — «Сандерленд» принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.94.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в шести из восьми последних матчей.

2.34 «Сандерленд» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Ковентри» — «Сандерленд» принесёт прибыль 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: «Сандерленд» победит за 2.34