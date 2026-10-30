31 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ковентри» и «Сандерленд». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.
«Ковентри»
Турнирное положение: «Ковентри» по итогам восьми туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет лишь шесть баллов в своем активе.
Команда занимает 19-ю позицию в зоне вылета (18-20-е места) с отрывом в один пункт от нынешнего соперника и с отставанием в два очка от безопасной 17-й строчки.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального чемпионата клуб дома потерпел поражение от «Фулхэма» (0:1).
Перед этим в предыдущем туре английского первенства коллектив также остался без очков, когда теперь на выезде проиграл «Тоттенхэму» (1:3).
Не сыграют: травмированы — Аменда, Вулфенден и Райт, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Ковентри» шесть раз проиграл при двух победах.
Это означает, что хозяевам вроде как сложно рассчитывать на выигрыш, но против равного себе соперника и на своем поле, шансы на это все-таки немалы.
Джек Рудони — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Сандерленд» по итогам восьми туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет только пять баллов в активе.
Команда занимает последнюю, 20-ю позицию, что, конечно, в зоне понижения в классе (18-20-е места), с отставанием в два пункта от безопасной 17-й строчки.
Последние матчи: в прошлом поединке в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги клуб дома одержал победу над «Брентфордом» (3:2) и прошел дальше.
Ранее в предыдущем туре национального чемпионата коллектив потерял очки, когда снова-таки в домашних стенах разошёлся мировой с «Лидсом» (0:0).
Не сыграют: травмированы — Баллард и Мандл, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Сандерленд» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.
Словом, у гостей неубедительная форма для того, чтобы рассчитывать на выигрыш, тем более на выезде, но все же такого соперника они вполне способны обыграть.
Брайан Бробби — лучший бомбардир команды в АПЛ с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних домашних матчей «Ковентри» забивали больше трех голов
- в шести из восьми последних матчей «Ковентри» проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Сандерленда» забивали меньше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.34. Ничья — в 3.40, выигрыш «Ковентри» — в 3.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.94 и 1.86.
Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше трех голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
Тем временем, в последнем матче гостей забивали больше четырех мячей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.94.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в шести из восьми последних матчей.
Ставка: «Сандерленд» победит за 2.34