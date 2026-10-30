31 октября в восьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Падерборн». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.50.
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Боруссия» из Мёнхенгладбаха занимает 18-е место в немецкой Бундеслиге, набрав всего три очка в семи сыгранных матчах.
Последние матчи: в 1/16 финала Кубка Германии «Боруссия» одержала победу над командой «Карлсруэ» (2:0). В составе победителей по голу забили Лукас Ульрих и Робин Хак.
В седьмом туре чемпионата Германии «Боруссия» переиграла на выезде «Штутгарт» (3:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в последних пяти матчах команда из Мёнхенгладбаха одержала две победы, сыграла одну встречу и потерпела два поражения, забив восемь голов и пропустив семь мячей.
«Падерборн»
Турнирное положение: «Падерборн» в чемпионате Германии занимает 13-е место, набрав 8 пунктов.
Последние матчи: в матче седьмом туре Бундеслиги «Падерборн» одержал минимальную победу над «Гамбургом» (1:0). В Кубке Германии команда потерпела минимальное поражение в поединке против «Штутгарта» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах «Падерборн» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух поединках потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Боруссия» М занимает 18-е место в чемпионате Германии
- «Падерборн» занимает 13-е место в чемпионате Германии
- В этом сезоне соперники ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Боруссии» М ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.95. Ничья оценивается в 4.00. На победу «Падерборна» — 3.50.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.00.
Прогноз: «Боруссия» не может похвастаться своей обороной, клуб много пропускает, в среднем за матч по 4 мяча. «Падерборн» может воспользоваться шансом, чтобы добиться положительного результата в гостевой игре.
Ставка: Победа «Падерборна» с коэффициентом 3.50.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, так как оба клуба способны забить много голов, как это показал практика последних встреч в немецкой Бундеслиге.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.20.