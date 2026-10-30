прогноз на матч 8-го тура Бундеслиги, ставка за 3.50

31 октября в восьмом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Падерборн». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.50.

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«Боруссия» М

Турнирное положение: «Боруссия» из Мёнхенгладбаха занимает 18-е место в немецкой Бундеслиге, набрав всего три очка в семи сыгранных матчах.

Последние матчи: в 1/16 финала Кубка Германии «Боруссия» одержала победу над командой «Карлсруэ» (2:0). В составе победителей по голу забили Лукас Ульрих и Робин Хак.

В седьмом туре чемпионата Германии «Боруссия» переиграла на выезде «Штутгарт» (3:2).

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в последних пяти матчах команда из Мёнхенгладбаха одержала две победы, сыграла одну встречу и потерпела два поражения, забив восемь голов и пропустив семь мячей.

«Падерборн»

Турнирное положение: «Падерборн» в чемпионате Германии занимает 13-е место, набрав 8 пунктов.

Последние матчи: в матче седьмом туре Бундеслиги «Падерборн» одержал минимальную победу над «Гамбургом» (1:0). В Кубке Германии команда потерпела минимальное поражение в поединке против «Штутгарта» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах «Падерборн» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух поединках потерпел поражение.

На что ставят в матче Боруссия М — Падерборн Букмекерские коэффициенты на матч Боруссия М — Падерборн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Боруссия» М занимает 18-е место в чемпионате Германии

«Падерборн» занимает 13-е место в чемпионате Германии

В этом сезоне соперники ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Боруссии» М ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.95. Ничья оценивается в 4.00. На победу «Падерборна» — 3.50.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.00.

Прогноз: «Боруссия» не может похвастаться своей обороной, клуб много пропускает, в среднем за матч по 4 мяча. «Падерборн» может воспользоваться шансом, чтобы добиться положительного результата в гостевой игре.

3.50 Победа «Падерборна» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Боруссия» М — «Падерборн» принесёт прибыль 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Победа «Падерборна» с коэффициентом 3.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, так как оба клуба способны забить много голов, как это показал практика последних встреч в немецкой Бундеслиге.

2.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Боруссия» М — «Падерборн» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.20.