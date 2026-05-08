9 мая в первой игре плей‑офф английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Мидлсбро» и «Саутгемптон». Начало встречи — 14:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Мидлсбро — Саутгемптон с коэффициентом для ставки за 1.75.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: по итогам гладкого чемпионата «Мидлсбро» занял пятое место в таблице Чемпионшипа с 80 очками.

Последние матчи: в 46‑м туре «Мидлсбро» сыграл в гостях вничью с «Рексхэмом» (2:2). К этому моменту команда обеспечила себе право участвовать в плей‑офф и играла в своё удовольствие. Все основные события развернулись в первом тайме, когда были забиты все мячи; после перерыва игра получилась гораздо спокойнее.

Ранее были победы дома над «Уотфордом» (5:1) и над «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Ленихен (п), Хекни (з), Джонс (п).

Состояние команды: «Мидлсбро» под началом талантливого шведского специалиста Кима Хелльберга прошёл чемпионат на одном дыхании и по праву заслужил право играть в плей‑офф. Команда играла очень результативно, но при этом довольно надёжно в обороне, в чём немалая заслуга голкипера Соломона.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Саутгемптон» финишировал на четвёртом месте в таблице Чемпионшипа с 80 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в заключительной игре чемпионата «Саутгемптон» без проблем в гостях разобрался с «Плимутом» (3:1). «Святые» играли лучше и полностью контролировали ход игры, постоянно выигрывая.

До этого была ничья дома с «Ипсвичем» (2:2) и поражение в полуфинале Кубка Англии от «Ман Сити» со счётом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Маккарти (в), Расмуссен (з), Стевенс (з).

Состояние команды: по ходу сезона «Саутгемптон» возглавил 33‑летний немецкий специалист Тонда Эккерт, который не только смог вывести свой новый клуб в зону плей‑офф, демонстрируя очень качественный футбол, но и дошёл с ним сенсационно до полуфинала Кубка Англии.

Статистика для ставок

В первом круге была ничья между этими командами со счётом 1:1.

Во втором круге на своём поле «Мидлсбро» разгромил «Саутгемптон» (4:0).

В позапрошлом сезоне «Мидлсбро» победил дома (2:1), а на выезде была ничья (1:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мидлсбро» дают 2,32, а на «Саутгемптон» — 3,20; ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,07.

Прогноз: вряд ли от первой игры стоит ждать искромётного футбола — слишком она важна, и обе команды будут играть очень осторожно, оставив все вопросы на ответную встречу. Особенно это касается «Саутгемптона», который сыграет на своём поле.

1.75 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч «Мидлсбро» — «Саутгемптон» принесёт прибыль 750₽, общая выплата — 1750₽

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,75.

Прогноз: также можно рассмотреть более рискованный вариант: гости намного сильнее по составу, более опытны и способны сделать себе задел перед ответным матчем.

3.20 Победа «Саутгемптона» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Мидлсбро» — «Саутгемптон» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Дополнительная ставка: победа «Саутгемптона» за 3,20.