2 мая в 32-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Гамбург». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Айнтрахт — Гамбург с коэффициентом для ставки за 2.68.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: «Орлы» борются за попадание в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Айнтрахт» лишь по дополнительным показателям опережает идущий следом «Фрайбург». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не сумели одолеть «Аугсбург» (1:1).
До того команда вчистую уступила «РБ Лейпцигу» (1:3). Зато поединок с «Вольфсбургом» принес успех (2:1).
В пяти своих последних матчах «Айнтрахт» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Орлы» нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Причем «Айнтрахт» традиционно удачно противостоит «Гамбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.
«Гамбург»
Турнирное положение: «Красноштанники» откровенно проваливают весенний цикл. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Гамбург» на 5 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красноштанники» были биты «Хоффенхаймом» (1:2).
До того команда уступила «Вердеру» (1:3). А вот чуть ранее она была разгромлена «Штутгартом» (0:4).
При этом «Гамбург» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Красноштанники» нынче выглядят убого. Команда уступила 3 раза подряд.
При этом «Гамбург» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и на выезде команда добыла всего две победы в 15 поединках.
Плюс «красноштанники» уже долгих 15 лет не могут одолеть «Айнтрахт». Плюс в трех своих последних поединках команда пропустила 9 мячей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Айнтрахт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
Прогноз: «Айнтрахт» постарается закрепиться в зоне еврокубков, да и оппонент откровенно не преуспевает в весенних поединках.
Ставка: Фора «Айнтрахта» -1.5 за 2.68.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.38
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Красноштанники» уступили в 3 своих последних матчах
- «Айнтрахт» уже 15 лет не проигрывает «Гамбургу»
- «Красноштанники» в среднем пропускают реже 2 мячей за матч
- «Орлы» в среднем забивают реже 2 мячей за матч
- «Гамбург» имеет проблемы в плане реализации