1 мая в 7-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Баркчи» и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Баркчи — Регар-ТадАЗ с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Баркчи»
Турнирное положение: «Баркчи» стартовал относительно прилично. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Баркчи» лишь на 2 очка отстает от топ-3. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Баркчи» переиграл «Сардор» (1:0).
До того команда сумела одолеть «Истаравшан» (2:1). А вот поединок с ЦСКА-Памиром завершился поражением (1:2).
В пяти своих последних матчах «Баркчи» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Баркчи» нынче смотрится вполне прилично. Команда победила 2 раза подряд.
Причем «Баркчи» традиционно неудачно противостоит «Регар-ТадАЗу». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.
«Регар-ТадАЗ»
Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» начал чемпионат довольно продуктивно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Регар-ТадАЗ» на 2 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Регар-ТадАЗ» одолел «Вахш» (3:2).
До того команда подписала мирное соглашение с «Худжандом» (0:0). А вот чуть ранее она переиграла «Хосилот» (1:0).
При этом «Регар-ТадАЗ» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» нынче выглядит вполне выгодно. Команда победила дважды кряду.
При этом «Регар-ТадАЗ» имеет проблемы с надежностью тылов. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.
Команда достаточно неплохо выступает на полях соперников. В пяти выездных поединках добыто семь зачетных баллов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Регар-ТадАЗ» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.
Прогноз: «Регар-ТадАЗ» выглядит монолитнее соперника, к тому же имеет весьма надежные тылы.
Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Баркчи» уже 7 с половиной лет не обыгрывает «Регар-ТадАЗ»
- «Регар-ТадАЗ» победил в 2 своих последних выездных матчах
- «Баркчи» уже 2 года не может поразить ворота «Регар-ТадАЗа»
- «Баркчи» пропускает в среднем чаще одного мяча за матч
- «Регар-ТадАЗ» в среднем пропускает реже гола за матч