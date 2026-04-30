1 мая в 7-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Баркчи» и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Баркчи — Регар-ТадАЗ с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Баркчи»

Турнирное положение: «Баркчи» стартовал относительно прилично.  Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Баркчи» лишь на 2 очка отстает от топ-3.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Баркчи» переиграл «Сардор» (1:0).

До того команда сумела одолеть «Истаравшан» (2:1).  А вот поединок с ЦСКА-Памиром завершился поражением (1:2).

В пяти своих последних матчах «Баркчи» добыл 3 виктории.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Баркчи» нынче смотрится вполне прилично.  Команда победила 2 раза подряд.

Причем «Баркчи» традиционно неудачно противостоит «Регар-ТадАЗу».  В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» начал чемпионат довольно продуктивно.  Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Регар-ТадАЗ» на 2 очка отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Регар-ТадАЗ» одолел «Вахш» (3:2).

До того команда подписала мирное соглашение с «Худжандом» (0:0).  А вот чуть ранее она переиграла «Хосилот» (1:0).

При этом «Регар-ТадАЗ» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» нынче выглядит вполне выгодно.  Команда победила дважды кряду.

При этом «Регар-ТадАЗ» имеет проблемы с надежностью тылов.  Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда достаточно неплохо выступает на полях соперников.  В пяти выездных поединках добыто семь зачетных баллов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Регар-ТадАЗ» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45.  Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

Прогноз: «Регар-ТадАЗ» выглядит монолитнее соперника, к тому же имеет весьма надежные тылы.

Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Баркчи» уже 7 с половиной лет не обыгрывает «Регар-ТадАЗ»
  • «Регар-ТадАЗ» победил в 2 своих последних выездных матчах
  • «Баркчи» уже 2 года не может поразить ворота «Регар-ТадАЗа»
  • «Баркчи» пропускает в среднем чаще одного мяча за матч
  • «Регар-ТадАЗ» в среднем пропускает реже гола за матч