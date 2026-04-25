26 апреля в 32-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Эльче». Начало игры — в 17:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Овьедо — Эльче с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» пытаются выбраться со дна таблицы.  Команда находится на 20 месте табели о рангах.

При этом «Овьедо» на 6 очков отстает от спасительной 17 позиции.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Синие» не уступили «Вильярреалу» (1:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уверенно переиграла «Сельту» (3:0).  Да и поединок с «Севильей» принес успех (1:0).

В пяти своих последних матчах «Овьедо» победил 3 раза.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Синие» нынче вполне преуспевают в плане результатов.  Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Овьедо» традиционно сложно противостоит «Эльче».  В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Эльче»

Турнирное положение: «Зелёно-полосатые» бьются за выживание в классе сильнейших.  Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Эльче» всего на 2 очка оторвался от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Зелёно-полосатые» одолели «Атлетико» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Валенсии» (1:0).  А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Райо Вальекано» (0:1).

При этом «Эльче» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Зелёно-полосатые» нынче прибавили в плане результатов.  Команда победила 2 раза подряд.

При этом «Эльче» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Да и на выезде команда не победила еще ни разу.

«Зелёно-полосатые» на чужих полях разжились лишь четырьмя очками.  Зато «Овьедо» команда не проигрывает уже два года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Овьедо» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40.  Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Овьедо» отчаянно бьется за выживание, к тому же весной заметно поднаторел в плане результатов.

Ставка: Победа «Овьедо» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Зелёно-полосатые» ни разу в чемпионате не победили на выезде
  • «Овьедо» не уступил в 3 своих последних матчах
  • «Эльче» на выезде взял всего 4 очка в 15 поединках
  • Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч
  • «Синие» в трех последних домашних матчах пропустили всего один мяч