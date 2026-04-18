19 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Ренн». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Страсбург — Ренн с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Гонщики» сражаются за попадание в еврокубки.  Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Страсбург» на 7 очков отстает от искомой шестой позиции.  При этом команда в среднем забивает менее 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще.  «Гонщики» учинили разгром «Майнцу» (4:0).

До того команда уступила немцам в первой встрече (0:2).  А вот поединок с «Ниццей» завершился успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах «Страсбург» добыл 3 победы.  В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Гонщики» нынче находятся в приличных кондициях.  Команда только-только вышла в полуфинал Лиги конференций.

Причем «Страсбург» традиционно сложно противостоит «Ренну».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Ренн»

Турнирное положение: «Бретонцы» борются за выход в Лигу чемпионов.  Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Ренн» на 3 очка отстает от топ-3.  При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Бретонцы» обыграли «Анже» (2:1).

До того команда в перестрелке одолела «Брест» (4:3).  А вот чуть ранее она не смогла переиграть «Мец» (0:0).

При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бретонцы» нынче выглядят выгодно.  Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Ренн» победил в двух своих последних поединках.  А вот на выезде команда разжилась 22 очками в 14 матчах.

«Бретонцы» в двух последних очных встречах одолели «Страсбург».  Да и шансы попасть в тройку еще имеются.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ренн» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66.  Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 2.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Ренн» бьется за попадание на пьедестал, к тому же в двух последних очных поединках одолел «гонщиков».

Ставка: Победа «Ренна» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Страсбург» уступил «бретонцам» в двух последних очных поединках
  • «Бретонцы» не уступили в трех своих последних матчах
  • «Ренн» весьма успешно выступает на чужих полях
  • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
  • Форвард «Ренна» Эстебан Леполь отличился 16 голами в текущем чемпионате