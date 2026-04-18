19 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Торино». Начало игры — в 13:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кремонезе — Торино с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Кремонезе»
Турнирное положение: «Тигры» бьются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Кремонезе» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» уступили «Кальяри» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (1:2). А вот поединок с «Пармой» завершился успехом (2:0).
В пяти своих последних матчах «Кремонезе» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Тигры» нынче выглядят бледновато. Команда уступила дважды кряду.
Причем «Кремонезе» традиционно неудачно противостоит «Торино». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.
«Торино»
Турнирное положение: «Быки» осели в группе середняков. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Торино» на 12 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» переиграли «Верону» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Пизе» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Милана» (2:3).
При этом «Торино» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Быки» нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда победила дважды кряду.
При этом «Торино» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот в плане реализации у команды имеются некоторые сложности.
«Быки» уже банально доигрывают чемпионат. В еврокубки команда не запрыгнет, да и борьба за выживание ей не грозит.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Торино» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: «Торино» выглядит предпочтительнее соперника, испытывающего заметный кризис жанра.
Ставка: Победа «Торино» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Тигры» уступили в 2 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч
- «Кремонезе» имеет огромные проблемы с реализацией
- «Быки» победили 2 раза кряду
- «Торино» забил 10 мячей в 5 последних поединках