Добудет ли «Торино» три очка?

прогноз на матч Серии A, ставка за 2.60

19 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Торино». Начало игры — в 13:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кремонезе — Торино с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Тигры» бьются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Кремонезе» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» уступили «Кальяри» (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (1:2). А вот поединок с «Пармой» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Кремонезе» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Тигры» нынче выглядят бледновато. Команда уступила дважды кряду.

Причем «Кремонезе» традиционно неудачно противостоит «Торино». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» осели в группе середняков. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Торино» на 12 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» переиграли «Верону» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Пизе» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Милана» (2:3).

При этом «Торино» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Быки» нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда победила дважды кряду.

При этом «Торино» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. А вот в плане реализации у команды имеются некоторые сложности.

«Быки» уже банально доигрывают чемпионат. В еврокубки команда не запрыгнет, да и борьба за выживание ей не грозит.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Торино» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Торино» выглядит предпочтительнее соперника, испытывающего заметный кризис жанра.

2.60 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Кремонезе» — «Торино» принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.00 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Кремонезе» — «Торино» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Пять причин, почему ставка зайдет