8 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Коканд» и «Насаф». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Коканд — Насаф с коэффициентом для ставки за 2.53.

«Коканд»

Турнирное положение: «Коканд» стартовал скромненько.  Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Коканд» лишь на один зачетный пункт опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Коканд» не сумел переиграть «Согдиану» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Навбахору» (2:1).  А вот поединок с ташкентским «Локомотивом» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «Коканд» победил один раз.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Коканд» нынче крайне нестабилен.  Команда только в минувшем туре добыла первую победу в чемпионате.

Причем «Коканд» традиционно неудачно противостоит «Насафу».  В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

«Насаф»

Турнирное положение: «Насаф» выдал не столь продуктивный старт чемпионата.  Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Насаф» набрал 10 очков в пяти матчах.  При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Насаф» переиграл «Андижан» (1:0).

До того команда была бита «Сурханом» (0:1).  А вот чуть ранее она не сумела переиграть самаркандское «Динамо» (1:1).

При этом «Насаф» в 5 своих последних поединках одержал 3 виктории.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Насаф» не блещет стабильностью результатов.  Да и отставание от лидера уже составляет 5 очков.

При этом «Насаф» имеет весьма надежные тылы.  Пропускает команда в среднем меньше одного мяча за матч.

Команда уже шесть с половиной лет не проигрывает «Коканду».  Вот и в этой встрече «Насаф» постарается максимально воспользоваться проблемами соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Насаф» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Коканд» имеет не столь надежные тылы, да и оппонент борется за самые высокие места.

Ставка: Фора «Насафа» -1.5 за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Коканд» уже 6 с половиной лет не обыгрывает «Насаф»
  • Обе команды в среднем забивают аккурат гол за матч
  • «Насаф» в текущем чемпионате пропустил всего 2 мяча в 5 поединках
  • «Коканд» уже без малого 5 лет не поражает ворота «Насафа»
  • «Насаф» набрал 4 очка в двух выездных поединках