8 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Коканд» и «Насаф». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Коканд — Насаф с коэффициентом для ставки за 2.53.
«Коканд»
Турнирное положение: «Коканд» стартовал скромненько. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Коканд» лишь на один зачетный пункт опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Коканд» не сумел переиграть «Согдиану» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Навбахору» (2:1). А вот поединок с ташкентским «Локомотивом» завершился паритетом (0:0).
В пяти своих последних матчах «Коканд» победил один раз. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Коканд» нынче крайне нестабилен. Команда только в минувшем туре добыла первую победу в чемпионате.
Причем «Коканд» традиционно неудачно противостоит «Насафу». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.
«Насаф»
Турнирное положение: «Насаф» выдал не столь продуктивный старт чемпионата. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Насаф» набрал 10 очков в пяти матчах. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Насаф» переиграл «Андижан» (1:0).
До того команда была бита «Сурханом» (0:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть самаркандское «Динамо» (1:1).
При этом «Насаф» в 5 своих последних поединках одержал 3 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Насаф» не блещет стабильностью результатов. Да и отставание от лидера уже составляет 5 очков.
При этом «Насаф» имеет весьма надежные тылы. Пропускает команда в среднем меньше одного мяча за матч.
Команда уже шесть с половиной лет не проигрывает «Коканду». Вот и в этой встрече «Насаф» постарается максимально воспользоваться проблемами соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Насаф» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 6.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.
Прогноз: «Коканд» имеет не столь надежные тылы, да и оппонент борется за самые высокие места.
Ставка: Фора «Насафа» -1.5 за 2.53.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Коканд» уже 6 с половиной лет не обыгрывает «Насаф»
- Обе команды в среднем забивают аккурат гол за матч
- «Насаф» в текущем чемпионате пропустил всего 2 мяча в 5 поединках
- «Коканд» уже без малого 5 лет не поражает ворота «Насафа»
- «Насаф» набрал 4 очка в двух выездных поединках