Оторвутся ли динамовцы от опасной зоны?

прогноз на матч чемпионата Узбекистана, ставка за 2.10

8 апреля в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Динамо» Самарканд и «Согдиана». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Динамо Самарканд — Согдиана с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: «Динамо» Самарканд стартовал бледновато. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Самарканд набрал лишь 4 очка в 5 турах. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динамо» Самарканд уступил «Хорезму» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Бухары» (1:3). А вот поединок с «Насафом» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Динамо» Самарканд победил один раз. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Динамо» Самарканд имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропускает в среднем 2 мяча за матч.

Причем «Динамо» Самарканд традиционно неудачно противостоит «Согдиане». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.

«Согдиана»

Турнирное положение: «Согдиана» старт чемпионата полностью провалила. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Согдиана» набрала всего 2 очка в пяти матчах. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Согдиана» не смогла одолеть «Коканд» (2:2).

До того команда была бита «Пахтакором» (2:4). А вот чуть ранее она расписала боевой паритет с АГМК (2:2).

При этом «Согдиана» в 5 своих последних поединках разжилась двумя ничьими. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Согдиана» пропускает чаще всех в лиге. В среднем в воротах команды оказывается 3 гола за матч.

При этом «Согдиана» уже почти два года не обыгрывает динамовцев. А вот оба поединка в рамках прошедшего чемпионата завершились вничью.

Команда в трех своих последних поединках неизменно забивала по 2 мяча. Вот и в этой встрече «Согдиана» явно будет рисковать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Динамо» Самарканд в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.70.

Прогноз: «Динамо» Самарканд явно поднатореет в плане реализации, да и оборона соперника часто совершает сбои.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Динамо» Самарканд — «Согдиана» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Динамо» Самарканд за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мирное соглашение.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Динамо» Самарканд — «Согдиана» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05

