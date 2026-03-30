1 апреля в международном товарищеском матче по футболу сыграют Аргентина и Замбия. Начало игры — в 02:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аргентина — Замбия с коэффициентом для ставки за 3.10.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентинцы уверенно квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.
При этом Аргентина набрала 38 очков в 18 поединках. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Аргентинцы одолели Мавританию (2:1).
До того команда нанесла поражение Анголе (2:0). Да и поединок с Пуэрто-Рико завершился уверенным успехом (6:0).
В пяти своих последних матчах Аргентина разжилась 4 победами. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Состояние команды: Аргентинцы постепенно набирают обороты. Команда победила 4 раза кряду.
Причем Аргентина до последнего спарринга не пропускала 3 раза подряд. Да и подбор игроков в атакующей линии у команды шикарный.
Замбия
Турнирное положение: Замбийцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 4 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Замбия на 6 очков отстала от второй позиции. При этом команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Замбийцы уступили Марокко (0:3).
До того команда не сумела одолеть Коморские острова (0:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с Мали (1:1).
При этом Замбия в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьи. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Замбийцы заметно увязли в плане результатов. Команда не побеждает уже почти полгода.
При этом Замбия в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Да и в двух последних поединках команда не смогла отличиться.
Команде явно недостает пресловутой стабильности. Плюс в матчах с сильными соперниками оборона подчас совершает простейшие ошибки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Аргентина в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 10.00, а победа оппонента — в скромные 41.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.35 и 2.90.
Прогноз: Аргентинцы выглядят в разы монолитнее соперника, однако и замбийцы не собираются лишь обороняться.
Ставка: Обе забьют за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- Аргентина в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- Замбия не забивает уже 2 матча подряд
- Замбийцы в среднем забивают чуть чаще одного мяча за матч
- Аргентинцы не особо надрываются в контрольных поединках
- Замбия довольно неплохо выглядит в контригре