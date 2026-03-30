31 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Марокко и Парагвай. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Марокко — Парагвай с коэффициентом для ставки за 2.30.

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы успешно квалифицировались на чемпионат мира.  Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Марокко набрал 24 очка в 8 поединках.  А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Марокканцы не сумели одолеть Эквадор (1:1).

До того команда уступила Сенегалу, но постфактум ей присудили техническую победу.  А вот поединок с Нигерией принес успех в серии пенальти.

В пяти своих последних матчах Марокко разжилась 2 победами.  В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота один.

Состояние команды: Марокканцы нынче находятся на моральном подъеме.  Команда не проигрывает уже полгода.

Причем Марокко в последней квалификации пропустила всего 2 мяча.  Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвайцы успешно провели квалификацию на Мундиаль.  Команда заняла 6 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Парагвай на один балл отстал от второй позиции.  При этом команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Парагвайцы одолели Грецию (1:0).

До того команда нанесла поражение крепкой Мексике (2:1).  А вот чуть ранее она уступила сборной США (1:2).

При этом Парагвай в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Парагвайцы несколько поднаторели в плане результатов.  Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом Парагвай в среднем забивает реже гола за матч.  Да и подбор игроков у команды по именам вполне себе симпатичный.

Парагвайцы крепки, к тому же пробились на Мундиаль.  Да и оборона команды в последних матчах выглядела монолитно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Парагвай в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50.  Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.52.

Прогноз: Обе команды имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Марокко не проигрывает уже полгода
  • Марокканцы в среднем забивают 2 гола за матч
  • Парагвайцы победили в 2 своих последних поединках
  • В хорошей форме находится форвард марокканцев Аюб Эль-Кааби
  • Парагвайцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч