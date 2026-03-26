27 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Узбекистан и Габон. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Узбекистан — Габон с коэффициентом для ставки за 2.71.

Узбекистан

Турнирное положение: Узбеки впервые вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Узбекистан на 2 очка отстал от Ирана. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Узбеки в спарринге одолели «Урарту» (4:2).

До того команда не смогла одолеть Китай (2:2). А вот поединок с Ираном завершился викторией в серии пенальти.

В пяти своих последних матчах Узбекистан разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: Узбеки нынче выглядят выгодно. Команда не проигрывает уже 4 матча подряд.

Причем Узбекистан ныне вполне преуспевает в плане результатов. Да и с реализацией у команды относительный порядок.

Габон

Турнирное положение: Габонцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 2 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Габон на один пункт отстал от ивуарийцев. При этом команда в плей-офф за выход на чемпионат мира уступила Нигерии.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Габонцы уступили ивуарийцам (2:3).

До того команда досадным образом проиграла Мозамбику (2:3). А вот чуть ранее она минимально уступила Камеруну.

При этом Габон в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Габонцы имеют достаточно надежные тылы. Команда пропустила 9 мячей в 10 поединках отбора.

При этом Габон уступил в четырех своих последних поединках. Да и в двух последних матчах команда пропустила 8 мячей.

В этом поединке габонцы явно будут действовать вторым номером. Да и забивать в их составе уж точно есть кому.

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Узбекистан в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.63.

Прогноз: Узбеки имеют приличный подбор атакующих исполнителей, к тому же оппонент нынче угодили в кризис.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.71 на матч Узбекистан — Габон принесёт прибыль 1710₽, общая выплата — 2710₽

Ставка: Фора Узбекистана -1.5 за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч Узбекистан — Габон принесёт чистый выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

