26 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Танзания и Лихтенштейн. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Танзания — Лихтенштейн с коэффициентом для ставки за 3.30.
Танзания
Турнирное положение: Танзанийцы неудачно провели последнюю квалификацию на Мундиаль. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своего секстета.
При этом Танзания на 5 очков отстала от второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Танзанийцы уступили Марокко (0:1).
До того команда подписала мировую с Тунисом (1:1). Да и поединок с Угандой завершился боевым паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах Танзания разжилась двумя ничьими. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: Танзанийцы нынче выглядят бледно. Команда не может победить уже полгода.
Причем Танзания имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 7 мячей в 8 поединках отборочного цикла на чемпионат мира.
Лихтенштейн
Турнирное положение: Лихтенштейнцы провалили квалификацию на чемпионат мира. Команда заняла 5 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Лихтенштейн не набрал ни одного очка в 8 матчах. При этом команда не отличилась ни разу.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Лихтенштейнцы вчистую уступили Бельгии (0:7).
До того команда с минимальным счетом проиграла Уэльсу. А вот чуть ранее она уступила сборной Черногории (1:2).
При этом Лихтенштейн в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда отличилась лишь одним забитым мячом при 19 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Лихтенштейнцы имеют проблемы с реализацией. Команда забивает по большим праздникам.
При этом Лихтенштейн не может победить уже полтора года. Да и в кадровом плане команда выглядит уж слишком скромно.
В этом поединке лихтенштейнцы явно будут действовать с оглядкой на тылы. Футбольному карлику за счастье будет не уступить танзанийцам.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Танзания в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.66 и 1.41.
Прогноз: Танзанийцы способны прибавить в плане реализации, да и оборона соперника слишком часто совершает результативные ошибки.
Ставка: Фора Танзании -1.5 за 3.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.66
Пять причин, почему ставка зайдет
- Танзанийцы имеют относительно надежные тылы
- Лихтенштейнцы не побеждают уже полтора года
- Лихтенштейн не забивал в 2 своих последних поединках
- Танзания в трех последних матчах разжилась двумя ничьими
- Танзанийцы неплохо проявили себя в отборе на чемпионат мира