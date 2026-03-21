22 марта в 27-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Штутгарт». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аугсбург — Штутгарт с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» пытаются закрепиться в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Аугсбург» на 7 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» были биты дортмундской «Боруссией» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда потерпела поражение от «РБ Лейпцига» (1:2). А вот поединок с «Кельном» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах команда одержала 3 виктории. В этих поединках «Аугсбург» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Фуггеры» нынче разочаровывают в плане результатов. Команда уступила дважды кряду.

Причем «Аугсбург» традиционно неудачно противостоит «Штутгарту». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Швабы» сражаются за попадание в тройку. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Штутгарт» отстает от третьей позиции лишь по дополнительным показателям. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Швабы» уступили «Порту» (0:2).

До того команда нанесла поражение «РБ Лейпцигу» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Порту» (1:2).

При этом «Штутгарт» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Швабы» вылетели из Лиги Европы. Так что теперь все силы будут брошены на чемпионат.

При этом «Штутгарт» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и Дениз Ундав успел настрелять уже 16 мячей в Бундеслиге.

«Швабы» всеми силами стараются обойти «Хоффенхайм». Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Штутгарт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Аугсбург» нынче выглядит не столь уверенно, да и «швабы» намерены реабилитироваться за неудачу в еврокубках.

2.00 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Штутгарта» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.40 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Обе не забьют за 2.40

Пять причин, почему ставка зайдет