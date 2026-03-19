20 марта в 4-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Локомотив» Ташкент. Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нефтчи Фергана — Локомотив Ташкент с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана стартовал продуктивно. Команда пока находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Фергана явно настроен побороться за чемпионство. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Нефтчи» Фергана переиграл «Пахтакор» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Андижану» (3:0). Да и поединок с «Сурханом» принес успех (3:0).
В пяти своих последних матчах «Нефтчи» Фергана одержал 5 побед. В этих поединках команда забила 14 мячей, пропустив в свои ворота один.
Состояние команды: «Нефтчи» Фергана имеет весьма надежные тылы. Команда еще не пропускала в чемпионате.
Причем «Нефтчи» Фергана традиционно успешно противостоит «железнодорожникам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: «Локомотив» Ташкент нынешний чемпионат начал вполне успешно. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Локомотив» Ташкент набрал 7 очков в трех турах. При этом команда пропустила в свои ворота лишь один мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Локомотив» Ташкент не смог переиграть «Коканд» (0:0).
До того команда переиграла «Машъал» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сурхану» (3:1).
При этом «Локомотив» Ташкент в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Локомотив» Ташкент находится в довольно приличных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча подряд.
При этом «Локомотив» Ташкент довольно неплохо выглядит в созидательном плане. Вот только «нефтяников» команда не обыгрывает уже почти 4 года.
В этом поединке команда явно постарается разжиться очками. «Железнодорожники» способны преуспеть в игре вторым номером.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтчи» Фергана в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.77.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.94 и 1.78.
Прогноз: «Нефтчи» Фергана имеет потенциал еще прибавить в плане реализации, и уж точно начнет встречу агрессивно.
Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.38
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Нефтчи» Фергана не пропускает 4 матча кряду
- «Локомотив» Ташкент уже почти 4 года не может одолеть «нефтяников»
- «Нефтчи» Фергана победил уже 6 раз подряд
- «Локомотив» только привыкает к реалиям высшего дивизиона
- Ферганцы после выигрыша Суперкубка страны находятся на моральном подъеме