15 марта в 29-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Болонья». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сассуоло — Болонья с коэффициентом для ставки за 2.50.
«Сассуоло»
Турнирное положение: «Чёрно-зелёные» окопались в середняках лиги. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Сассуоло» на 12 очков отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-зелёные» уступили «Лацио» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Аталанте» (2:1). Плюс поединок с «Вероной» завершился успехом (3:0).
В пяти своих последних матчах «Сассуоло» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Чёрно-зелёные» нынче находятся в приличных кондициях. До последней коллизии команда победила 3 раза подряд.
Причем «Сассуоло» традиционно неудачно противостоит «Болонье». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.
«Болонья»
Турнирное положение: «Борзые» бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Болонья» уже на 11 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борзые» не смогли переиграть «Рому» (1:1).
До того команда была бита «Вероной» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение слабенькой «Пизе» (1:0).
При этом «Болонья» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Борзые» ныне выглядят бледновато. Команда не побеждает два матча подряд.
При этом «Болонья» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде «борзые» разжились 22 очками в 14 поединках.
В этом поединке «борзые» твердо намерены добыть хотя бы балл. Команде срочно нужно прибавлять в плане реализации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сассуоло» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.
Прогноз: «Сассуоло» выглядит вполне симпатично, и наверняка найдет свои шансы у ворот «борзых».
Ставка: Победа «Сассуоло» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Борзые» не побеждают два матча кряду
- «Сассуоло» до последнего поражения победил 3 раза подряд
- «Болонья» на выезде в среднем пропускает чаще одного мяча за матч
- «Сассуоло» победил в 2 своих последних домашних матчах
- «Чёрно-зелёные» пропустили всего один раз в двух последних домашних поединках