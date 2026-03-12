прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.08

13 марта в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алай» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Алай — Кыргызалтын с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» стартовал не столь ярко. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Алай» на 2 очка отстает от дуэта лидеров. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Алай» переиграл «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:0).

До того команда не сумела одолеть «Илбирс» (1:1). А вот поединок с «Чайкой» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Алай» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Алай» постепенно набирает обороты. Команда не проигрывает два матча кряду.

Причем «Алай» традиционно удачно противостоит «Кыргызалтын». В пяти последних очных поединках команда 2 раза одолела соперника при одной коллизии.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» нынешний чемпионат начал не столь продуктивно. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Кыргызалтын» набрал всего один пункт в двух турах. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кыргызалтын» уступил «Озгону» (1:2).

До того команда не сумела одолеть «Алдиер» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Шинника» (0:1).

При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кыргызалтын» ныне крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Кыргызалтын» не побеждает уже 3 матча кряду. Зато в последней очной встрече команда переиграла «Алай» (2:0).

В этом поединке «Кыргызалтын» постарается разжиться очками. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Алай» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.83 и 1.83.

Прогноз: «Алай» выглядит монолитнее «Кыргызалтына», к тому же имеет потенциал прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Алая» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют больше трех мячей.

