Хозяева будут бороться до конца

прогноз на матч Примеры, ставка за 3.35

7 марта в рамках 27-го тура испанской Примеры сыграют «Леванте» и «Жирона». Начало встречи — в 18:15 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Леванте — Жирона с коэффициентом для ставки за 3.35.

«Леванте»

Турнирное положение: Команда продолжает отчаянную борьбу за выживание в Примере. После 26-и туров «Леванте» занимает предпоследнее 19-е место с 21-м очком в активе.

Команда отстает от спасительной 17-й позиции на 5 баллов, вся борьба еще впереди. Стоит отметить, что «Леванте» — худшая команда в лиге по результатам домашних встреч, набрав 10 очков из 39-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече Примеры команда обыграла «Алавес» со счетом 2:0. Матчем ранее команда крупно уступила «Барселоне» (0:3), пропустив голы в каждом тайме.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В последних 5-и встречах у «Леванте» одна победа и 4 поражения. За этот отрезок команда также проиграла «Вильярреалу» (0:1), «Валенсии» (0:2) и «Атлетику» (2:4).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Альварес, Бруги и Мартинес (у всех — травмы).

Состояние команды: «Леванте» довольно редко набирает очки, но сейчас настало то время, когда отступать уже некуда. Команде необходимо побеждать и приближаться к спасительной 17-й строчке.

Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Леванте» ни разу не проигрывал «Жироне», команда дважды победила и трижды сыграла вничью. Получится ли добиться успеха на сей раз? Большой вопрос...

«Жирона»

Турнирное положение: Команда находится в середине таблицы в Примере (14-е место), но все равно не может ощущать себя комфортно, опережая зону вылета лишь на 6 пунктов.

После 26-и туров «Жирона» сумела набрать 30 очков. Команда уже вряд-ли будет бороться за еврокубки, ведь отставание достигло 10 баллов.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры «Жирона» уступила «Сельте» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 70-й минуте. До этого команда сыграла вничью с «Алавесом» (2:2).

В последних 5-и встречах «Жирона» обыграла только «Барселону» со счетом 2:1, а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот период команда забила 6 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Артеро, Хуан Карлос, Порту, Стуани, тер Стеген и Ван де Бек (у всех — травмы).

Состояние команды: Моментами «Жирона» стабильно набирает очки, но этого все равно недостаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно в турнирной таблице, конкуренты активно наступают на пятки.

В последнее время нападающий «Жироны» Владислав Ванат довольно результативен. Форвард забил 2 гола и сделал голевую передачу в трех предыдущих матчах.

Статистика для ставок

«Леванте» проиграл 4 матча из последних пяти

У «Жироны» только одна победа в последних 6-и встречах

В последних 5-и очных встречах «Леванте» ни разу не проиграл «Жироне» (2 победы и 3 ничьих)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают небольшое предпочтение «Жироне» с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.35, а победа «Леванте» — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью в предстоящем матче. «Леванте» будет упираться до конца.

3.35 Ничья. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Леванте» — «Жирона» позволит вывести на карту выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Ничья за 3.35.

Прогноз: Первый тайм не будет результативным.

1.93 Тотал 1 меньше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Леванте» — «Жирона» принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 1.93.