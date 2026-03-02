3 марта в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Порт Вейл» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Порт Вейл — Бристоль Сити с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Порт Вейл»
Турнирное положение: «Храбрецы» выступают в третьем по рангу английском дивизионе. Команда находится на 24 месте турнирной таблицы.
При этом «Порт Вейл» набрал всего 27 очков в 32 матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Храбрецы» не уступили «Лутону» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Нортхэмптону» (1:0). А вот поединок с «Редингом» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Порт Вейл» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Храбрецы» несколько воспрянули в плане результатов. Команда не проигрывает уже 3 матча подряд.
Причем «Порт Вейл» традиционно неудачно противостоит «Бристоль Сити». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
«Бристоль Сити»
Турнирное положение: «Малиновки» ходят в середняках Чемпионшипа. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Бристоль Сити» на 7 очков отстает от заветной зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Малиновки» уступили «Уотфорду» (1:2).
До того команда переиграла «Блэкберн» (2:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом проиграла «Суонси».
При этом «Бристоль Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Малиновки» нынче выглядят бледновато. Команде крайне натужно даются победы.
При этом «Бристоль Сити» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот настрой на Кубок Англии у команды весьма серьезный, да еще и оппонент вполне удобоваримый.
В кадровом плане «малиновки» выглядят довольно-таки скромно. Зато «храбрецов» команда одолела в трех последних очных встречах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бристоль Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.
Прогноз: Бристольцы превосходят оппонента в классе, и явно сразу понесутся к его владениям.
Ставка: Победа «Бристоль Сити» в 1 тайме за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во второй половине встречи соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Храбрецы» дома набрали всего 12 очков в 16 поединках чемпионата
- «Порт Вейл» в родных стенах забивает в среднем чуть реже гола за матч
- «Малиновки» на выезде в среднем забивают чаще одного мяча за матч
- В приличных кондициях находится лидер атак «Бристоль Сити» Скотт Твайн, отличившийся в двух последних поединках
- «Порт Вейл» в среднем забивает менее гола за матч