прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.45

3 марта в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Порт Вейл» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Порт Вейл — Бристоль Сити с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Порт Вейл»

Турнирное положение: «Храбрецы» выступают в третьем по рангу английском дивизионе. Команда находится на 24 месте турнирной таблицы.

При этом «Порт Вейл» набрал всего 27 очков в 32 матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Храбрецы» не уступили «Лутону» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Нортхэмптону» (1:0). А вот поединок с «Редингом» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Порт Вейл» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Храбрецы» несколько воспрянули в плане результатов. Команда не проигрывает уже 3 матча подряд.

Причем «Порт Вейл» традиционно неудачно противостоит «Бристоль Сити». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Малиновки» ходят в середняках Чемпионшипа. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Бристоль Сити» на 7 очков отстает от заветной зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Малиновки» уступили «Уотфорду» (1:2).

До того команда переиграла «Блэкберн» (2:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом проиграла «Суонси».

При этом «Бристоль Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Малиновки» нынче выглядят бледновато. Команде крайне натужно даются победы.

При этом «Бристоль Сити» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот настрой на Кубок Англии у команды весьма серьезный, да еще и оппонент вполне удобоваримый.

В кадровом плане «малиновки» выглядят довольно-таки скромно. Зато «храбрецов» команда одолела в трех последних очных встречах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бристоль Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: Бристольцы превосходят оппонента в классе, и явно сразу понесутся к его владениям.

Ставка: Победа «Бристоль Сити» в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во второй половине встречи соперники не выявят победителя.

