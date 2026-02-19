прогноз на матч Рекопа Южной Америки, ставка за 2.00

20 февраля в финале Рекопа Южной Америки по футболу сыграют «Ланус» и «Фламенго». Начало игры — в 03:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ланус — Фламенго с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Ланус»

Турнирное положение: «Гранатовые» не столь удачно стартовали в чемпионате Аргентины. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланус» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гранатовые» уступили «Индепендьенте» (0:2).

До того команда расписала мировую с «Тальересом» (1:1). Да и поединок с «Институто» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ланус» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Гранатовые» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Ланус» традиционно неудачно противостоит «Марселю». В двух очных поединках команда уступила один раз при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены дать бой бразильцам. «Гранатовые» уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Стервятники» в своем чемпионате не преуспевают. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Фламенго» на 3 пункта отстает от квартета лидеров. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Стервятники» сумели одолеть «Ботафого» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Витории» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Сампайо Корреа» (7:1).

При этом «Фламенго» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Стервятники» в последних поединках выглядели весьма выгодно. Команда добыла 3 победы кряду.

При этом «Фламенго» в среднем пропускает один мяч за матч. А вот не проигрывает команда уже 4 матча подряд.

Команда еще ни разу в истории не проигрывала «Ланусу». Да и в нынешней диспозиции «стервятники» намерены действовать с позиции силы.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Команда постарается соорудить комфортный задел перед ответной встречей.

Статистика для ставок

«Стервятники» победили в 3 своих последних поединках

«Фламенго» в среднем забивает гол за матч

«Ланус» не побеждает уже 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фламенго» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: «Фламенго» мотивирован продолжиться свой победный путь, и явно активно полетит в атаку.

Номинальные гости нынче пребывают в приличных кондициях, тогда как оппонент в последних матчах не преуспевал.

Ставка: Победа «Фламенго» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30